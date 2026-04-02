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Dimite Buffon como jefe de delegación de la selección de Italia

Gianluigi Buffon renunció como jefe de delegación de Italia tras quedar fuera del Mundial. La decisión ocurre horas después de la dimisión de Gravina

  • 02
  • Abril
    2026

La crisis en la selección de Italia sumó un nuevo capítulo este jueves con la renuncia de Gianluigi Buffon como jefe de delegación, tras la eliminación de la "Azzurra" rumbo al Mundial.

El exguardameta, considerado uno de los mejores en la historia del futbol, explicó que su decisión responde a un “acto de responsabilidad” luego de no cumplir el objetivo principal: regresar a Italia a una Copa del Mundo.

Una renuncia marcada por el fracaso deportivo

A través de sus redes sociales, Buffon reveló que su dimisión fue inmediata tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina en la repesca.

“Presentar mi renuncia un minuto después del final del partido contra Bosnia fue un acto urgente, que me salía de lo más profundo”, escribió.

El exjugador también describió el momento como uno de los más duros en su trayectoria reciente:

“Tan espontáneo como las lágrimas y ese dolor en el corazón que sé que comparto con todos ustedes”.

Italia quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, un hecho inédito que ha sacudido las estructuras del futbol en ese país.

Efecto dominó en la dirigencia

La salida de Buffon se da horas después de la renuncia de Gabriele Gravina, quien dejó la presidencia de la Federación Italiana de Futbol tras las fuertes críticas por el fracaso deportivo.

Buffon reconoció que la decisión de Gravina influyó directamente en su postura:

“Ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al costado, me siento libre de hacer lo que considero un acto de responsabilidad”.

Lee la nota completa: Renuncia presidente del futbol italiano tras fracaso de selección

Durante su gestión, Buffon aseguró haber trabajado en la construcción de un grupo sólido junto al cuerpo técnico encabezado por Gennaro Gattuso.

Sin embargo, admitió que el resultado final pesó más que cualquier avance interno:

“El objetivo principal era devolver a Italia al Mundial. Y no lo logramos”.

El exarquero también dejó claro que su salida busca facilitar una reestructuración total:

“Es justo dejar a quien venga después la libertad de elegir a la figura que considere mejor para ocupar mi cargo”.

Con la salida de dos figuras clave en la estructura del futbol italiano, ahora surgen dudas sobre la continuidad de Gattuso como seleccionador.


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