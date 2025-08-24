Djokovic supera a Tien en primera ronda del US Open

Novak Djokovic derrotó este domingo a Learner Tien en la primera ronda del US Open, un estreno que dejó al descubierto su falta de ritmo.

Djokovic, quien es actualmente el número 7 del ranking ATP, superó a Tien (50) por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en un duelo que duró dos horas y 25 minutos.

Este encuentro representaba el primero para el serbio desde que cayó eliminado el pasado 11 de julio en las semifinales de Wimbledon por parte de Jannik Sinner.

Djokovic, de 38 años, anunció en días recientes que ya no tiene intención de competir en torneos que no sean "Grand Slam".

Este domingo, el serbio abrumó al estadounidense durante el primer set, sobre todo después de que con 2-0 y sirviendo, el juez de silla le dio una advertencia por demorarse en el saque.

Djokovic prácticamente no perdió puntos para llevarse ese set por 6-1.

En el segundo set la historia fue otra, pues Tien, de 19 años, le apostó a restar desde el fondo de la pista y por peloteos largos, que agotaron al serbio, con evidentes problemas físicos.

Djokovic logró llevar la manga hasta el "tie-break", en donde salió 7-3.

Después del segundo set, el serbio necesitó asistencia médica y del fisioterapeuta.

El tercer set lo abrió Tien con un "break" que, unido a los problemas físicos de Djokovic, hacía presagiar una larga noche. Pero el serbio reaccionó inmediatamente, recuperó el quiebre en el juego siguiente y encadenó cinco seguidos para cerrar la manga por 6-2.

Djokovic se medirá al estadounidense Zachary Svajda, número 145 del mundo en la segunda ronda, la cual será este viernes 29 y sábado 30.

Esta es la participación número 19 de Djokovic en el US Open, con cuatro títulos y diez finales como marcas.

Durante este torneo, el peor resultado para la raqueta serbia es una tercera ronda.

El US Open inició este domingo y la rama femenil terminará el 6 de septiembre cuando se dispute la final, y un día después se disputará la final masculina en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Comentarios