Donnarumma cerca de ser fichado por Manchester City

El Manchester City contrata a un arquero italiano tras la salida de Ederson Moraes al Fenerbahçe, donde se unirá a Edson Álvarez

  01
  Septiembre
    2025

Ante la salida del brasileño, se reportará con el equipo del directo Pep Guardiola, en medio de una crisis de resultados. 

Recordemos que el equipo acumula dos derrotas de forma consecutiva, por lo que esperan que la reciente adquisición tenga resultados favorables en lo que resta de la temporada. 

Tras salir del París Saint Germain, el arquero italiano podría debutar el próximo 14 de septiembre, cuando el Manchester City se enfrente al United, comandado por Rubén Amorim. 

Se presume que Ederson Moraes será compañero de equipo del defensa central mexicano Edson Álvarez en Turquía, al formar parte de Fenerbahçe S. K.


