Invita Trump a Cristiano Ronaldo a jugar en Estados Unidos

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha consolidado como un opinador profesional, algo de lo que casi nunca llegó a comentar fue el fútbol; sin embargo, esta vez hizo una curiosa excepción y hasta se mojó en la discusión por ver quién es el mejor de todos los tiempos.

Mediante su cuenta de TikTok, el mandatario lanzó una invitación a Cristiano Ronaldo para jugar en Estados Unidos e incluso lo nombró como el mejor de la historia.

“Ronaldo, eres el mejor de todos los tiempos; te necesitamos en Estados Unidos. Ponte en marcha ya, te necesitamos rápido”.

Pero no solo le lanzó este mensaje, sino que este se ligó con un video hecho con inteligencia artificial donde ambos están jugando juntos, lo que desató una ola de rumores, pues el Mundial está a la vuelta de la esquina.

¿Cuál será el objetivo de Trump?

Este mensaje comenzó a generar muchas teorías, las cuales van desde que Portugal podría establecer su base de concentración y jugar todos sus partidos en ese país o que incluso lo invita a fichar con un equipo de la MLS, donde compite Lionel Messi, su histórico rival.

Luce complicado que CR7 llegue a Estados Unidos, pues en el Al-Nassr de Arabia Saudita es la figura absoluta de la liga; además, tras su última renovación, su sueldo alcanzó los $200 millones de euros, una cifra que luce complicada que un equipo de Estados Unidos quiera igualar, teniendo en cuenta que el portugués tiene ya 41 años.

Incluso se llegó a especular que Trump podría "regalarle" el Mundial al "Bicho", para que logre igualar la coronación de Lionel Messi en 2022, donde, para muchos, terminó el debate sobre quién de los dos es mejor.

CR7 ya viajó a Washington

Cabe recordar que en noviembre de 2025, Cristiano ya estuvo en la Casa Blanca, donde fue invitado especial del mandatario y su esposa, a quienes agradeció las atenciones durante su visita.

