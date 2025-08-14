Cerrar X
El kickboxer mexicano consigue plata en Juegos Mundiales

El kickboxer mexicano Héctor Solorio conquistó la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, tras caer 5-4 en una cerrada final

  • 14
  • Agosto
    2025

El kickboxer mexicano Héctor Solorio conquistó la medalla de plata en los Juegos Mundiales de Chengdú, China, tras caer 5-4 en una cerrada final ante el griego Dimitrios Economo en la categoría de -84 kilogramos.

Con este resultado, el capitalino cerró la participación mexicana en la disciplina, luego de las eliminaciones de Vanessa Sánchez y Raúl Campuzano, y aportó la sexta presea para el país en la justa.

En tochito bandera, la selección femenil mexicana inició con paso firme la defensa de su título mundial al superar sin grandes complicaciones 41-24 a Japón, en su primer duelo de la fase de grupos.

Por su parte, el raquetbol nacional vivió una jornada perfecta. Paola Longoria y Eduardo Portillo avanzaron a cuartos de final en dobles mixtos tras derrotar 11-3, 11-0 y 11-1 a la dupla india conformada por Kosetty Jyotheekalyan y Shilpa Dalvi.

En la modalidad individual, Longoria superó 11-4, 11-7 y 11-8 a Frederique Lambert, mientras Portillo hizo lo propio ante Michimune Kono con parciales de 11-5, 11-6 y 11-9, asegurando su lugar en semifinales.

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, los squashistas Gilberto Aceves y Santiago Medina sumaron bronce en la modalidad de dobles, tras llegar hasta la ronda de semifinales.

Con estos resultados, México continúa consolidando una destacada presencia en múltiples escenarios deportivos internacionales.


