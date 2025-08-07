Cerrar X
El_mexicano_Will_Hernandez_firma_con_los_Arizona_Cardinals_60e1973727
Deportes

El mexicano Will Hernández firma con los Arizona Cardinals

El mexicano Will Hernández firmó con los Arizona Cardinals para jugar la campaña 2025 de la NFL; se recuperó de la rotura de ligamento cruzado izquierdo

  • 07
  • Agosto
    2025

El mexicano Will Hernández, quien se recuperó de la rotura de ligamento cruzado anterior izquierdo que sufrió el año pasado, firmó este jueves con los Arizona Cardinals para jugar la campaña 2025 de la NFL.

"El bigote ha vuelto al desierto", escribieron los Cardinals.

Hernández se lesionó el 6 de octubre del año pasado en el último cuarto del duelo de la semana 5 en el que Arizona dio una espectacular remontada para vencer 24-23 a los San Francisco 49ers.

La lesión hizo que Hernández se perdiera el resto de la temporada 2024, última de su contrato, por lo que al final de esa campaña se convirtió en agente libre en plena rehabilitación.

"El fútbol americano ha sido mi vida. Siempre he sido de los que hablan mucho y motivan a los que me rodean; hoy me tocó predicar con el ejemplo. Pase lo que pase ahora, utilicen esto como prueba de que con trabajo duro se puede lograr cualquier cosa", señaló.

Hernández, quien nació en Las Vegas, Nevada, pero es mexicano por sus padres, originarios del municipio de Puruándiro, ubicado en Michoacán, visitó el lunes anterior el entrenamiento de Arizona con la esperanza de alargar su tiempo en el equipo con el que ha destacado en la NFL, algo que este jueves concretó.

"Will juega con intensidad. Se nota en su físico y sus habilidades de movimiento. Lo conocemos muy bien y es gratificante tenerlo de regreso", afirmó Drew Petzing, coordinador ofensivo de los Cardinals.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Celtics_extiende_contrato_a_entrenador_Joe_Mazzulla_tras_ganar_la_NBA_a769c2acad
Celtics extiende contrato a entrenador Joe Mazzulla
Whats_App_Image_2025_08_07_at_9_13_12_PM_877a482e09
Sofocan incendio forestal en sierra de Villaldama
Anuncian_regulacion_de_centro_estatal_para_atencion_de_adicciones_8cd3ba41dd
Anuncian regulación de centro estatal para atención de adicciones
publicidad

Últimas Noticias

Desarticulan_app_ilegal_de_transporte_en_Rio_de_Janeiro_394f55ef35
Desarticulan app ilegal de transporte en Río de Janeiro
Exhorta_Salud_extremar_prevencion_por_altas_temperaturas_6adc9e4cd5
Exhorta Salud a extremar precauciones ante calor en Tamaulipas
Celtics_extiende_contrato_a_entrenador_Joe_Mazzulla_tras_ganar_la_NBA_a769c2acad
Celtics extiende contrato a entrenador Joe Mazzulla
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×