El Santos de Neymar vuelve a la zona de descenso

El Santos de Brasil y Neymar no la están pasando bien, pues con las victorias del Corinthians y Gremio de este domingo, devolvieron al equipo de São Paulo al puesto 17 de la clasificación, la cual es zona de descenso.

En la reedición de la final de la Copa de Brasil 2025, Corinthians hizo todo un ejercicio de resistencia para aguantar un 1-0 con un hombre menos durante toda la segunda mitad, tras la expulsión del joven centrocampista André por una entrada temeraria por detrás.

Antes, el carrilero Matheus Bidu aprovechó en el minuto 38 una asistencia de espuela maravillosa del volante argentino Rodrigo Garro para poner al conjunto paulista por delante.

Estos tres puntos fueron vitales para el Corinthians, quienes salieron de la zona de descenso, pero regresando a Santos a dicha parte de la tabla, quienes dejaron escapar una ventaja de dos goles aun con las ausencias de Neymar y "Gabigol" y terminaron empatando con el Bahía.

La semana se le puede hacer muy larga al club de Pelé, pues al mal momento deportivo se le junta una nueva polémica protagonizada por Neymar, quien hoy se ausentó del entrenamiento sin dar explicaciones, según la prensa brasileña.

Otro grande que también se alejó este domingo de los puestos de peligro es el Gremio, que superó, también por la mínima, al Coritiba en Porto Alegre.

El Tricolor Gaúcho sí aprovechó su superioridad numérica y cimentó su triunfo con el tanto del joven mediapunta Gabriel Mec. El conjunto curitibano acabó el encuentro con dos jugadores menos.

Con estas victorias, Santos, Mirassol, Remo y Chapecoense dormirán esta semana en la zona de descenso independientemente del resto de resultados de la jornada.

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