Emma Navarro, tenista 11 del mundo, se suma al Abierto GNP

La estadounidense comenzará por el wildcard y será su segunda participación en este certamen, siendo la primera en 2024, donde alcanzó las Semifinales

  • 15
  • Agosto
    2025

El Abierto GNP está a unas cuantas horas de comenzar, sin embargo, la organización anunció por sorpresa una nueva adición al evento, nadie menos que Emma Navarro, tenista número 11 del mundo en el ranking de la WTA.

La estadounidense comenzará por el wildcard y será su segunda participación en este certamen, siendo la primera en 2024, donde alcanzó las Semifinales, instancia en la que cayó ante Linda Noskova, quien fue campeona del certamen.

La nacida en Charleston ha tenido una gran irrupción en el deporte blanco, siendo su mayor logro una Semifinal en el US Open del año pasado, torneo reconocido como uno de los de mayor prestigio en el mundo.

LAS INVITADAS DE ÉLITE

Navarro se convertirá en la mejor sembrada, pues es la participante mejor ubicada en el ya mencionado ranking de la WTA, pues aparece en el número 11 del mundo.

La siguiente mejor ubicada es Ekaterina Alexandrova, lugar 16 del mundo y Diana Shnaider será la tercera, número 20 del top; completando un tridente de élite para el torneo regio.

El Abierto GNP comenzará este sábado 16 de agosto con los Qualy Singles a las 15:00 horas.


