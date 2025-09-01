Cerrar X
Empresario polaco se disculpa por quitar gorra a niño en US Open

Tras eliminar la mayoría de sus redes sociales, Szczerek admitió en su cuenta de Facebook que todo fue "un gran error", pues pensó que la gorra era para él

Después de volverse blanco de las redes sociales, el empresario polaco, Piotr Szczerek, se disculpó públicamente por quitarle a un niño la gorra que le regaló el tenista Kamil Majchrzak a un niño durante el US Open.

Después de eliminar la mayoría de sus cuentas en redes sociales, Szczerek admitió en su cuenta de Facebook que todo fue "un gran error", porque aseguró que pensó que la gorra se la estaban regalando a él.

“Debido a la situación ocurrida durante el partido de Kamil Majchrzak en el US Open, me gustaría pedir claramente disculpas al chico afectado, a su familia, así como a todos los aficionados y al propio jugador”, reza el comunicado.

En ese mismo mensaje, Piotr dijo estar emocionado por la victoria, lo que le hizo perder un poco la razón y afirmó que no era su intención cometer este acto que le dio la vuelta al mundo.

Y agrega: “Hoy sé que hice algo que parecía que le arrebaté deliberadamente el recuerdo al niño. No era mi intención, pero eso no cambia el hecho de que hice daño al chico y decepcioné a los aficionados”.

Finalmente, aclaró que en redes sociales comenzaron a circular varios supuestos comunicados falsos, los cuales solo contribuyeron a echar más leña al fuego, pues muchas parecían más justificaciones que disculpas reales.

¿Qué hizo Piotr Szczerek?

Recordemos que tras la victoria de Kamil Majchrzak frente a Karen Khachanov en la segunda ronda del US Open, el teniste se acercó a los asistentes e intentó darle su gorra a un niño que estaba frente a él, sin embargo, Piotr se la arrebató y procedió a esconderla rápidamente en la bolsa de su esposa, lo que generó indignación en redes.

¿Qué pasó con el niño que perdió la gorra?

Afortunadamente, la historia tuvo final feliz para el pequeño Brock, pues el mismísimo Kamil Majchrzak lo contactó por redes sociales para reunirse con él para regalarle una nueva gorra y una playera, además de convivir un rato con él.


