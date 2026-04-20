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Enfrentamientos en clásico del futbol paraguayo deja 56 heridos

El partido fue suspendido cuando se acercaba la media hora de juego por los hechos de violencia en las gradas entre seguidores del Cerro Porteño y policías

  • 20
  • Abril
    2026

Al menos 56 heridos, entre ellos 11 policías, y 63 detenidos dejaron los choques entre hinchas del club Cerro Porteño y la Policía en el estadio Defensores del Chaco, que obligaron a suspender el superclásico del futbol paraguayo contra el local Olimpia, informaron este lunes fuentes policiales y médicas.

En una conferencia de prensa encabezada por el comandante interino de la Policía Nacional, Carlos Silguero, y otros mandos de la institución, el director general de Sanidad Policial, David Torales, indicó que 11 agentes sufrieron "lesiones de diversa consideración" en medio de los desórdenes ocurridos en las gradas asignadas al equipo azulgrana.

Informaron que dos de los uniformados continúan internados en el Hospital Central Policial Rigoberto Caballero, aunque fuera de peligro.

Por otra parte, el director del Hospital de Barrio Obrero de Asunción, Adán Godoy, declaró a la radio Monumental que atendieron a 45 asistentes al escenario deportivo, entre ellos varios que sufrieron "heridas menores" como golpes, cortes o escoriaciones, o presentaban heridas causadas por balines de goma.

Además, detalló que 25 de los atendidos tenían "heridas contusas" y otras 18 personas sufrieron los efectos de la inhalación de gases lacrimógenos.

Por su parte, el jefe de Eventos Deportivos de la Policía, Héctor Fernández, informó de que, en medio de los desórdenes, fueron evacuados al menos 60 niños y dos mujeres embarazadas.

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Sobre las operaciones durante y después del compromiso, Silguero aseguró en la rueda de prensa que detuvieron a seis personas como parte de la investigación sobre los disturbios y siete más fueron aprehendidas por perturbación a la paz pública, tenencia de armas blancas o de estupefacientes.

Otros 18 aficionados que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia y 32 cuidadores de vehículos también fueron arrestados.

Al dar la versión de las autoridades sobre lo ocurrido este domingo, el director de Policía en Asunción, el comisario Juan Agüero, explicó que los primeros hechos ocurrieron mientras los espectadores entraban al estadio, al relatar que aficionados de Cerro Portero que no tenían entrada "empezaron a crear disturbios".

Este domingo, Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez y líder del Apertura con 39 puntos, recibió en el segundo superclásico del año a Cerro Porteño, segundo en la tabla con seis unidades, pero el duelo tuvo que ser suspendido cuando se acercaba la media hora de juego por los choques en las gradas y mientras el marcador se mantenía 0-0. 

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