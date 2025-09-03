Entradas del Mundial 2026 irán de 60 a US$6,730 dólares: FIFA

La FIFA informó este miércoles que los boletos para el Mundial 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio, tendrán un precio que irá de $60 a $6,730 dólares, este último correspondiente a la Categoría 1 de la final, en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

El organismo detalló que se aplicará un sistema de precios dinámicos, que permitirá ajustar los costos según la demanda, con el fin de “optimizar ingresos y maximizar asistencia”.

Preventa exclusiva para clientes Visa

La primera etapa de la venta iniciará el 10 de septiembre y se cerrará el 19 del mismo mes. En esta fase solo podrán participar titulares de tarjetas Visa, quienes tendrán acceso a un sorteo de alrededor de un millón de boletos.

Los seleccionados recibirán una fecha y hora para adquirir sus entradas a partir del 1 de octubre. Cada aficionado podrá comprar hasta cuatro boletos por partido y registrarse para un máximo de diez encuentros.

Sin equipos definidos en la primera venta

Uno de los retos de esta primera etapa es que aún se desconocen la mayoría de los equipos clasificados, por lo que los compradores no tendrán certeza de qué selecciones verán en la cancha al momento de adquirir los boletos.

El sorteo de la fase de grupos está programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., donde se definirán los enfrentamientos.

Un modelo ya probado en EUA

La FIFA recordó que este mismo sistema fue empleado durante el Mundial de Clubes 2025 en EE.UU., donde algunos boletos se encarecieron y otros llegaron a rebajarse hasta un 84 % respecto a su valor inicial, según reportó The New York Times.

Por otra parte, la final de este Mundial está programada para el 19 de julio de 2026, con Argentina como vigente campeona tras conquistar el título en Qatar 2022.

