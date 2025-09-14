Cerrar X
¡Es potencia! México, campeón varonil y femenil del Americas Flag

Este doble triunfo le garantizó a ambos equipos su pase al Mundial de Alemania del siguiente año, donde buscarán seguir haciendo historia

  • 14
  • Septiembre
    2025

El crecimiento del flag football en México ha sido descomunal en los últimos años y este fin de semana, la disciplina volvió a entregar grandes resultados para sus representativos, pues las ramas varonil y femenil conquistaron el Americas Flag 2025, celebrado en Panamá.

El primer festejo fue el de la selección Femenil, que derrotó 12-0 a Canadá, en una Final que se vio opacada por el mal clima, el cual obligó a la organización a detener el encuentro antes de que terminara el tiempo reglamentario.

Nuevamente, el equipo de Diana Flores dejó en el camino a Estados Unidos y derrotó en el encuentro definitivo al que podría ser el siguiente rival de mayor jerarquía en el continente.

 

Esta victoria deja cierra un año de ensueño para el combinado nacional, que además de llevarse este título continental, le otorgó pase directo a Mundial de Düsseldorf 2026; de igual manera, viene de consagrarse como bicampeón mundial en los World Games.

En la rama varonil, los coacheados por Ernesto Alfaro se plantaron en la Final frente a Estados Unidos, aunque este partido no pudo disputarse debido al mal clima, por lo que se optó por darle el título a ambos equipos.

Para llegar al partido definitivo, los tricolores tuvieron que dejar en el camino a Canadá, al que derrotaron por 35-25 en las Semifinales.

G0xGTd2W8AAfCuC.jpg

Este doble triunfo le garantizó a ambos equipos su pase al Mundial de Alemania del siguiente año, donde buscarán seguir escribiendo su nombre con letras de oro en el deporte nacional.

G0xGTd0XIAAmlao.jpg


Comentarios

