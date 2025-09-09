Cerrar X
México va por su boleto al Mundial de Flag Football Alemania 2026

La selección mexicana femenil de flag football está lista para encarar el Campeonato Continental en Panamá, torneo que otorgará boletos al Mundial de Alemania

Capitaneada por la experimentada Diana Flores, la selección mexicana femenil de flag football está lista para encarar el Campeonato Continental en Panamá, torneo que otorgará cinco boletos por rama al Mundial de Alemania 2026.

El conjunto tricolor llega con la motivación de haber conquistado hace apenas tres semanas el bicampeonato en los World Games.

Sin embargo, ahora enfrentará un nuevo desafío rumbo a su máximo objetivo: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Ha sido un proceso muy largo para estar aquí, demasiada disciplina para superar los procesos de selección y constancia para mantenerse en el equipo. Este es apenas el primer paso rumbo al objetivo mayor que es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, declaró Andrea Martínez, una de las figuras del plantel.

Estados Unidos, líder del ranking mundial, ha derrotado a México en las dos últimas finales del orbe (Israel 2021 y Finlandia 2024), por lo que el representativo nacional busca revancha.

“Tenemos la calidad para regresar a casa ya clasificadas al Mundial y, ya ahí, tener nuestra revancha y vencerlas”, añadió Martínez, originaria de Monterrey.

La escuadra femenil debutará el 12 de septiembre frente a Guatemala, mientras que el equipo varonil hará lo propio contra El Salvador en la misma jornada.

Previo al viaje, ambas selecciones fueron abanderadas por el titular de la Conade, Rommel Pacheco, quien destacó la trascendencia del certamen.

“Este certamen es mucho más que una competencia, es la antesala de la historia, porque el flag football está a un paso de vivir su momento más grande: su debut en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, expresó.


