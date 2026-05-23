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Internacional

Exigirá EUA salir del país para tramitar green card

Alrededor de 370 mil mexicanos cuentan con permisos temporales de trabajo, haciéndolos el grupo que podría resentir más directamente las nuevas restricciones.

  • 23
  • Mayo
    2026

Las nuevas restricciones migratorias anunciadas por el gobierno de Donald Trump podrían impactar a más de 400 mil mexicanos que actualmente permanecen en EUA con visas temporales de trabajo, estudio o intercambio y que buscan obtener la residencia permanente, conocida como green card.

La medida dada a conocer por autoridades migratorias estadunidenses, establece que los extranjeros que deseen cambiar su estatus migratorio deberán abandonar el país y completar el trámite desde su nación de origen, salvo en casos excepcionales.

Mexicanos serían de los más afectados por la medida

Datos del Departamento de Estado de EUA muestran que México es el segundo país con más población bajo esquemas de visas temporales con fines de residencia.

Las cifras oficiales detallan que alrededor de 370 mil mexicanos cuentan con permisos temporales de trabajo, convirtiéndose en el grupo que podría resentir más directamente las nuevas restricciones migratorias.

Además, también existen cerca de 12 mil estudiantes mexicanos bajo visas académicas, alrededor de 9 mil visitantes de intercambio y otros 11 mil connacionales registrados en distintas categorías migratorias, entre ellas comerciantes, inversionistas, prometidos, hijos y cónyuges.

El reporte también contempla aproximadamente 4 mil 500 diplomáticos y representantes gubernamentales mexicanos bajo este tipo de estatus migratorio.

Gobierno de Trump endurece proceso migratorio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad ya contemplaba la obligación de salir del país para tramitar la residencia permanente, aunque administraciones anteriores no aplicaban esa disposición de manera estricta.

“De ahora en adelante, el migrante que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la green card deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, declaró el vocero de USCIS, Zach Kahler.

Con esta política, trabajadores, estudiantes y personas con permisos temporales deberán acudir a consulados estadunidenses en sus países para continuar el proceso migratorio.


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