Deportes

Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL

El grupo de 162 nominados para esta distinción se conforma por 90 jugadores ofensivos, 67 defensivos y cinco miembros de los equipos especiales

Jim Plunkett, Doug Williams y Ottis Anderson, alguna vez nombrados Jugador Más Valioso del Super Bowl, se encuentran entre los 162 jugadores nominados para la Generación de 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en la categoría de veteranos.

El grupo de nominados se conforma por 90 jugadores ofensivos, 67 defensivos y cinco miembros de los equipos especiales. Para ser considerado en la categoría, cada exjugador debe haber aparecido por última vez en un partido de fútbol americano profesional a más tardar en la temporada 2000.

El comité de selección de veteranos reducirá la lista a 50 jugadores que serán considerados por un comité de expertos. Finalmente, habrá tres finalistas para la inducción en la votación que se llevará a cabo antes del Super Bowl en febrero.

NFL multa a 100 jugadores por revender entradas del Super Bowl

Entre los nominados se encuentran tres jugadores que fueron finalistas en los últimos dos años pero no ingresaron. El apoyador Maxie Baughan y el liniero ofensivo Jim Tyrer buscan ser finalistas por segundo año consecutivo, mientras que el receptor Art Powell pretende regresar al escenario después de alcanzarlo en 2024.

Entre los otros nominados están el ex Jugador Más Valioso de la NFL Ken Anderson, el corredor Roger Craig y el destacado integrante de equipos especiales Steve Tasker.

Plunkett llevó a los Raiders a títulos del Super Bowl tras las temporadas de 1980 y 1983. Fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl en su primer viaje, cuando lanzó para 261 yardas y tres touchdowns en una victoria sobre Filadelfia.

Elegido en el primer turno general del draft por Nueva Inglaterra en 1971, Plunkett jugó 15 temporadas en la NFL. Él y Eli Manning son los únicos mariscales de campo titulares en dos victorias del Super Bowl y elegibles para el Salón de la Fama que aún no han sido inducidos.

Williams jugó nueve temporadas en la NFL para Tampa Bay y Washington. Su momento más importante llegó en la temporada de 1987. Asumió como mariscal de campo titular para Washington en los playoffs y se convirtió en el primer quarterback negro en comenzar y ganar un Super Bowl.

Lanzó cuatro pases de touchdown en el segundo cuarto de una victoria 42-10 sobre Denver en el gran partido.

Anderson corrió para 10.723 yardas en una carrera de 14 años para los Cardinals de San Luis y los Giants de Nueva York. Fue All-Pro como novato en San Luis en 1979 y corrió para 102 yardas y un touchdown 11 temporadas después, cuando ayudó a los Giants a vencer a los Bills de Buffalo por 20-19 en el Super Bowl.


