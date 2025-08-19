Fernanda Rodríguez cae en su debut en el Abierto Monterrey

La ilusión de ver a una mexicana avanzar en el Abierto Monterrey se apagó pronto en el Estadio GNP Seguros, luego de que Fernanda Rodríguez cayera en dos sets por 6-0, 6-3 ante la eslovaca Rebecca Sramkova, actual número 38 del mundo.

Rodríguez inició con valentía y respaldada por la afición tuvo dos oportunidades de rompimiento en el primer set, pero no logró concretar y su rival respondió con fuerza. A partir de ahí, Sramkova tomó el control del partido, llevándose seis juegos consecutivos para encaminarse sin contratiempos.

En el segundo parcial, la mexicana intentó reaccionar, logró sumar su primer game y se apoyó en la energía del público para mantenerse en la pelea. Sin embargo, la potencia de los tiros cruzados de la eslovaca y su consistencia al servicio marcaron la diferencia.

Con este resultado, Rodríguez se despidió del certamen, dejando buenas sensaciones por sus intentos de reacción, aunque insuficientes para frenar a una rival con mayor jerarquía en el circuito.

Sramkova, en cambio, avanzó con paso firme a la segunda ronda, donde enfrentará a la canadiense Leylah Fernández, dos veces campeona en Monterrey.

