Fulham frena al Liverpool con gol agónico en la Premier

El Liverpool, vigente campeón de la Liga Premier, dejó escapar la victoria este domingo tras empatar 2-2 en la cancha del Fulham, durante la jornada 20 del campeonato inglés.

Un gol espectacular de Harrison Reed en el séptimo minuto del tiempo añadido frustró a los Reds en el estadio de Craven Cottage.

Los locales se adelantaron al minuto 17 con un tanto de Harry Wilson, exjugador del Liverpool, quien definió de forma precisa tras una asistencia en profundidad del mexicano Raúl Jiménez.

Reacción tardía de los Reds

El equipo dirigido por Arne Slot buscó con insistencia el empate, que llegó al minuto 57 gracias a una buena combinación entre Conor Bradley y Florian Wirtz. Cuando parecía que el Liverpool se llevaba los tres puntos, Cody Gakpo marcó el 2-1 al 90+4.

Sin embargo, apenas reanudado el partido, Harrison Reed sorprendió con un potente disparo desde fuera del área que se coló en la escuadra, imposible para Alisson Becker, desatando la euforia local.

Liverpool se rezaga en la tabla

Con este resultado, el Liverpool se mantiene en la cuarta posición con 34 puntos, pero ya se encuentra a 14 unidades del líder Arsenal, rival al que visitará este jueves en un duelo clave.

Cunha rescata al United en Leeds

Horas antes, el Manchester United rescató un empate 1-1 ante el Leeds gracias a un gol del brasileño Matheus Cunha. El conjunto local se había adelantado con Brenden Aaronson al minuto 62, pero Cunha igualó apenas tres minutos después.

El United, dirigido por Ruben Amorim, es quinto de la clasificación con 31 puntos, a tres del Liverpool.

