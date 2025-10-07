Cerrar X
Gattuso: 'Me rompe el corazón, pero Italia jugará ante Israel'

El seleccionador italiano, expresó este martes su tristeza por la guerra en Gaza, pero dejó claro que la Nazionale no puede ausentarse del duelo contra Israel

  • 07
  • Octubre
    2025

El seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, expresó este martes su tristeza por la guerra en Gaza, pero dejó claro que la Nazionale no puede ausentarse del duelo contra Israel, correspondiente a la clasificación para el Mundial de 2026.

"Italia debe jugar, de lo contrario perderíamos 3-0. Ver sufrir a personas inocentes, especialmente a los niños, rompe el corazón", declaró Gattuso en rueda de prensa.

El partido se disputará el martes próximo en Udine, después de que manifestantes exigieran su cancelación debido a la ofensiva de Israel en Gaza. Durante el fin de semana, Italia fue escenario de algunas de las protestas más numerosas de Europa en apoyo a los palestinos.

Un importante dispositivo de seguridad estará presente en el estadio, donde se espera que asistan entre 5 mil y 6 mil personas, mientras que otras 10 mil se concentrarán fuera. Gattuso reconoció que el ambiente no será tranquilo y lamentó no poder jugar frente a un público entusiasta como en Bérgamo durante la victoria 5-0 ante Estonia.

Italia, ausente en los mundiales de 2018 y 2022, ocupa el segundo lugar del grupo I con 9 puntos, empatada con Israel y a seis del líder Noruega. Solo el primer lugar asegura la clasificación directa al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.


