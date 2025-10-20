Cerrar X
Muere Elvis, mascota y compañero de Ozzy Osbourne

A través de redes sociales, su esposa Sharon anunció el lamentable deceso dedicándole un emotivo mensaje al compañero de cuatro patas

Sharon Osbourne informó que su querida mascota de nombre Elvis, de 14 años, murió este domingo.

A través de redes sociales, la ex conductora de televisión anunció la muerte de su mascota. En su publicación se lee el siguiente texto:

"No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz mi querido niño! 💔"

Esta perdida ocurre tan solo tres meses después de que "El príncipe de las tinieblas", Ozzy Osbourne, perdió la vida a los 76 años de edad. Mientras que en agosto, la mascota favorita de Ozzy comenzó a dejar de comer ante la ausencia del líder de Black Sabbath.

 

 


