Muere Elvis, mascota y compañero de Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne informó que su querida mascota de nombre Elvis, de 14 años, murió este domingo.

A través de redes sociales, la ex conductora de televisión anunció la muerte de su mascota. En su publicación se lee el siguiente texto:

"No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz mi querido niño! 💔"

Esta perdida ocurre tan solo tres meses después de que "El príncipe de las tinieblas", Ozzy Osbourne, perdió la vida a los 76 años de edad. Mientras que en agosto, la mascota favorita de Ozzy comenzó a dejar de comer ante la ausencia del líder de Black Sabbath.

Comentarios