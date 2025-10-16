Germán Berterame, delantero de Rayados… ¡Está encendido!

El gol que anotó Germán Berterame con la Selección Mexicana de Futbol el martes pasado, en el juego amistoso ante Ecuador en Zapopan, Jalisco —y que finalizó 1-1—, es el reflejo del buen momento que vive el delantero del Monterrey.

Y es que en este momento, el playera "7" de La Pandilla es el futbolista mexicano con más goles anotados en este año 2025, en juegos oficiales.

El naturalizado mexicano registra 25 dianas hasta el momento, cifra que supera los registros de otros artilleros de la talla de Ángel Sepúlveda (que tiene 20 tantos), Raúl Jiménez y Alexis Vega (con 17 "pepinillos" cada uno), y Santiago Giménez y Julián Quiñones (que registran 15 goles cada uno).

Incluso, con este buen paso, el famoso "Berte" está en la pelea por el título de goleo individual en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX (es segundo sitio con ocho tantos).

Entérate

Ellos son los futbolistas mexicanos con más goles anotados en este año 2025, en partidos oficiales:

1. Germán Berterame: 25 goles

2. Ángel Sepúlveda: 20 goles

3. Raúl Jiménez: 17 goles

4. Alexis Vega: 17 goles

5. Santiago Giménez: 15 goles

6. Julián Quiñones: 15 goles

Va por el cetro

Así marcha la tabla de goleo individual en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, tras 12 jornadas:

1. "Paulinho" de Toluca: 9 goles

2. Germán Berterame de Rayados: 8 goles

3. Joao Pedro de San Luis: 8 goles

4. Sergio Canales de Rayados: 6 goles

5. Ángel Sepúlveda de Cruz Azul: 6 goles

6. Frank Thierry de Xolos: 6 goles

7. Óscar Estupiñan de Juárez: 6 goles

8. Amando González de Chivas: 6 goles

Comentarios