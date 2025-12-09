Guido Pizarro vive un debut envidiable como director técnico

Guido Pizarro aún no cumple un año como director técnico… y está por disputar su primera Final en Liga MX.

El exjugador de Tigres, Guido "El Conde" Pizarro, sorprendió al retirarse como jugador activo el sábado 1 de marzo de este año… y al ser presentado como director técnico del cuadro felino al día siguiente, el domingo 2 de marzo, en el transcurso de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en sustitución del entrenador serbio Veljko Paunovic.

Pero lo que más llama la atención es que, desde entonces y hasta la fecha, el estratega argentino, quien vive prácticamente su "nacimiento" como timonel en el balompié, ha realizado un gran trabajo en tan poco tiempo en el banquillo.

El explayera 19 de "La U" cumple este martes apenas 282 días como estratega de los de la UANL… y ya tiene al conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en la Final de la Liguilla del actual Torneo Apertura 2025 de la Primera División de futbol mexicano.

Esta semana, el jueves y domingo, Pizarro y sus muchachos se medirán al campeón y superlíder Toluca en la serie por el título, en serie a ida y vuelta.

Guido Pizarro está cerca de ser el primer elemento, en la historia de Tigres, en coronarse como jugador y técnico en la Liga MX.

Entérate

Estos son los datos estadísticos que arrojan los 42 juegos oficiales de Tigres con Guido Pizarro como director técnico:

Liga MX (Fase regular y Liguilla)

Juegos: 32

Ganados: 15

Empatados: 13

Perdidos: 4

Goles a favor: 53

Goles en contra: 32

Diferencia: +21

‘Conca’ (Fase final)

Juegos: 6

Ganados: 2

Empatados: 3

Perdidos: 1

Goles a favor: 8

Goles en contra: 6

Diferencia: +2

Leagues Cup (Fase de grupos y fase final)

Juegos: 4

Ganados: 2

Empatados: 0

Perdidos: 2

Goles a favor: 8

Goles en contra: 6

Diferencia: +2

En total

Juegos: 42

Ganados: 19

Empatados: 16

Perdidos: 7

Goles a favor: 69

Goles en contra: 44

Diferencia: +25

Tómalo en cuenta

Tigres, con Guido Pizarro como técnico:

Semifinalista en la "Conca" 2025

Semifinalista en el Torneo Clausura 2025 de Liga MX

Llegó a Cuartos de Final en Leagues Cup 2025

Sublíder general en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Finalista en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

