'He demostrado que tengo piernas y eso me da confianza': Del Toro

"Soy una persona lógica, y pienso que después de la etapa de ayer (domingo) he demostrado que tengo piernas, y eso me da confianza. No obstante, me pongo en el punto de mi equipo, los demás intentarán atacar y me tengo que defender. Para mí será una experiencia nueva, pero tengo gente buena alrededor que me orienta. Tenemos equipo para estar al frente", declaró el joven en la conferencia telemática.