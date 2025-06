¡Histórico! Uzbekistán clasifica por primera vez a un Mundial

La selección de Uzbekistán alcanzó un hito histórico al clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo, luego de empatar 0-0 con Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi y asegurar matemáticamente su pase al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El resultado en el Al Nahyan Stadium le permitió al conjunto dirigido por Timur Kapadze alcanzar uno de los dos primeros puestos del Grupo A en la fase asiática, con una jornada todavía por disputarse.

🇺🇿 Uzbekistan have qualified for their first #FIFAWorldCup! @aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/AqxX4mZLgC