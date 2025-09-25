Inicio de Semana 4: Seahawks vence de forma dramática a Cardinals

En el inicio de la Semana 4 de la NFL, los Seattle Seahawks superaron con un gol de campo 20-23 a los Arizona Cardinals en un juego divisional que se definió hasta el último minuto.

Con esta victoria, los de Seattle llegaron a las tres victorias por tan solo una derrota en su récord y se colocaron como segundo lugar de la División Oeste en la Conferencia Nacional. Mientras que los Cardinal se quedaron con un récord de 2-2 en el fondo de la división.

Sam Darnold lideró el triunfo con 242 yardas y un pase de anotación.

Mientras que por los de Arizona, Kyler Murray dio otro partido de luz y oscuridad, pues durante la primera mitad fue interceptado dos veces y capturado en dos ocasiones, pero en los últimos dos cuartos se echó el equipo al hombro para empatar el juego 20-20 en los minutos finales, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Pese a que en el primer cuarto Arizona se fue arriba 3-0 con un gol de campo de Chad Ryland, Seattle dominó el resto de la primera mitad con un par de anotaciones.

La primera en un envío a las diagonales que atrapó AJ Barner y una más con un acarreo de Zach Charbonnet que envió el juego al descanso 3-14.

Después de un intercambio de goles de campo en el tercer cuarto, que puso el electrónico 6-17 de manera momentánea, Arizona apretó en el último cuarto después de un gol de campo y una recepción de touchdown de Marvin Harrison para estar 13-20.

A falta de tres minutos para el final, Jason Myers falló un intento de tres puntos de 53 yardas y abrió la puerta para un ataque con el que Emari Demercado empató 20-20 con una atrapada de anotación.

A 40 segundos del final, Seahawks se colocó en posición de un gol de campo de 52 yardas que en esta ocasión no falló Myers para sellar la victoria en el último segundo.

La Semana 4 de la NFL continuará este domingo con 13 partidos, entre los que destaca la contienda entre Steelers vs. Vikings, que se realizará en el Croke Park de Dublín, Irlanda.

Juegos de la Semana 4

Domingo

Steelers vs. Vikings

Falcons vs. Commanders

Bills vs. Saints

Lions vs. Browns

Patriots vs. Panthers

Giants vs. Chargers

Buccaneers vs. Eagles

Texans vs. Titans

Rams vs. Colts

49ers vs. Jaguars

Chiefs vs. Ravens

Raiders vs. Bears

Cowboys vs. Packers

Lunes

Dolphins vs. Jets

Broncos vs. Bengals

