Isaac del Toro gana en Italia y hace historia en ciclismo

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo el GP Industria y Artigianato 2025, logrando así su décima victoria en la temporada

El ciclista mexicano Isaac del Toro conquistó este domingo el GP Industria y Artigianato 2025, logrando así su décima victoria en la temporada y aportando el triunfo número 81 del año para su equipo UAE Emirates-XRG.

Con este resultado, Del Toro sucede en el palmarés al suizo Marc Hirschi, ganador en 2024, y se convierte en el primer latinoamericano en coronarse en esta clásica italiana, sumando su nombre junto a figuras como Diego Ulissi y Adam Yates.

La competencia estuvo marcada por múltiples intentos de fuga, neutralizados en los tramos finales del circuito de San Bartolo.

Fue en la última subida en San Baronto donde el mexicano lanzó su ataque decisivo, dejando atrás a corredores como Christian Scaroni y Davide Piganzoli. 

Con un sprint final a 300 metros de la meta, firmó la victoria con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos.

Tras la carrera, Del Toro reconoció que la presión fue constante debido a la cercanía del grupo perseguidor, aunque destacó que la estrategia y la concentración le permitieron imponerse en el cierre.

Ahora, el ciclista de Ensenada ya piensa en su siguiente gran reto: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará en Ruanda del 21 al 28 de septiembre, el primero en la historia que se disputa en suelo africano.

“Trataré de jugármela como en todas las carreras y veremos si puedo estar ahí delante”, señaló el mexicano.


