Deportes

Isaac del Toro hace historia y gana la Vuelta a Burgos 2025

Isaac del Toro se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025, logrando una hazaña histórica al convertirse en el primer mexicano en ganar esta carrera

  • 09
  • Agosto
    2025

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025, logrando una hazaña histórica al convertirse en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa carrera.

A pesar de no haber ganado ninguna etapa, su consistencia y fortaleza le permitieron asegurar la clasificación general con un tiempo de 19 horas, 46 minutos y 48 segundos.

En la última etapa, con final en las Lagunas de Neila, terminó segundo, superando al entonces líder Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale), quien quedó tercero en la general.

El italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ganó esa etapa final, pero Del Toro se llevó el título general, seguido por Lorenzo Fortunato (XDS Astana) en segundo lugar. 

A pesar de una caída en la primera etapa y un pinchazo en la última, Del Toro demostró gran resiliencia, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.


