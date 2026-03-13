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Isaac del Toro recupera el liderato en la Tirreno-Adriático

El mexicano volvió a vestir la maglia azul tras finalizar segundo en la quinta etapa ganada por el danés Michael Valgren

  • 13
  • Marzo
    2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro recuperó este viernes el liderato de la clasificación general en la prestigiosa carrera Tirreno-Adriático, tras finalizar segundo en la quinta etapa de la competencia, que fue conquistada por el danés Michael Valgren.

La jornada, considerada una de las más exigentes hasta ahora en la llamada “Carrera de los Dos Mares”, tuvo un recorrido de 184 kilómetros con constantes subidas y descensos, lo que generó múltiples ataques y movimientos estratégicos entre los principales contendientes.

Valgren, del equipo EF Education–EasyPost, lanzó un ataque decisivo a 27 kilómetros de la meta, dejando atrás a sus compañeros de fuga.

Solo el francés Julian Alaphilippe logró seguirlo durante algunos kilómetros, aunque terminó cediendo en la última parte del recorrido.

Ataques en el tramo final

En el ascenso final al Santuario del Beato Sante, Valgren logró despegar definitivamente de Alaphilippe para encaminarse en solitario hacia la victoria de etapa.

Mientras tanto, en el pelotón de favoritos, Del Toro impuso un fuerte ritmo en los últimos kilómetros.

El ecuatoriano Richard Carapaz intentó sorprender con un ataque a tres kilómetros de la meta, aunque no logró abrir diferencias. Poco después, fue el propio Del Toro quien pasó a la ofensiva, seguido únicamente por el estadounidense Matteo Jorgenson.

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Ambos ciclistas cruzaron la meta 11 segundos después de Valgren, completando el podio de la etapa.

Nuevo líder de la general

El italiano Giulio Pellizzari, que había comenzado la jornada como líder de la general, perdió tiempo en el cierre y terminó cediendo 28 segundos respecto al ganador y 17 segundos frente a Del Toro, lo que permitió al mexicano recuperar la camiseta de líder.

Tras cinco etapas, la clasificación general queda de la siguiente manera:

  • Isaac del Toro – líder
  • Giulio Pellizzari a 23 segundos
  • Matteo Jorgenson a 34 segundos
  • Primož Roglič a 44 segundos

El corredor mexicano del equipo UAE Team Emirates llega así a la recta final de la competencia con una ventaja importante sobre sus rivales.

Etapa decisiva en puerta

La sexta etapa, considerada la jornada clave de la carrera, se disputará este sábado con 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino.

El recorrido incluirá cuatro puertos de montaña, entre ellos el exigente Sassotetto, con 13 kilómetros de ascenso y una pendiente media de 7.4 %, además de tres subidas finales en Camerino con rampas que alcanzan hasta el 22 %.

Los organizadores esperan que esta etapa prácticamente defina al campeón de la edición 2026 de la Tirreno-Adriático antes del cierre de la competencia.


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