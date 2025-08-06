Cerrar X
EH_UNA_FOTO_75_54519678ab
Deportes

Isaac del Toro sufre caída en la etapa 1 de la Vuelta a Burgos

Isaac del Toro, el ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates, sufrió una caída significativa durante la etapa 1 de la Vuelta a Burgos 2025

  • 06
  • Agosto
    2025

Isaac del Toro, el ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates, sufrió una caída significativa durante la etapa 1 de la Vuelta a Burgos 2025, a solo 300-400 metros de la meta en el Alto del Castillo de Burgos.

El incidente ocurrió en una curva durante el sprint final, cuando Del Toro perdió el control de su bicicleta, lo que también provocó la caída del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), otro de los favoritos.

A pesar del percance, Del Toro logró reincorporarse rápidamente y cruzó la meta en el puesto 49, a 21 segundos del ganador, Roger Adrià (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien se llevó la etapa con un tiempo de 4:49:46.

Ciccone, por su parte, terminó con un retraso de 1:27 minutos, visiblemente afectado por molestias en la cadera.

A pesar de la caída, Del Toro salvó sus opciones en la clasificación general al minimizar la pérdida de tiempo. 

La etapa, que cubrió 204.7 kilómetros desde Olmillos de Sasamón hasta Burgos, fue marcada por un final exigente con un ascenso de 900 metros al 4.9% de pendiente.

Este incidente reconfigura las expectativas para la general, pero Del Toro, considerado una de las promesas del ciclismo latinoamericano y subcampeón del Giro de Italia 2025, sigue siendo un contendiente fuerte para las próximas etapas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Lluvias_en_Cdmx_alcanza_38_1_millones_de_m_y_119_inundaciones_1c6f9a2f24
Lluvias en Cdmx: alcanzan 38.1 millones de m³ y 119 inundaciones
EH_UNA_FOTO_5a0adf1ef2
Muere hombre atropellado por motociclista en avenida Pablo Livas
finanzas_tesla_66a2fcd2e3
Se desploman los precios de las acciones de Tesla
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_07_at_9_13_12_PM_877a482e09
Sofocan incendio forestal en sierra de Villaldama
Whats_App_Image_2025_08_07_at_8_37_04_PM_4923d19ed4
Reconocen ahorro con Ruta Estudiantil gratuita en Ramos Arizpe
nl_contaminacion_41dc62445f
Siente el 40% mejoría en calidad del aire en urbe regia
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×