Isaac del Toro sufre caída en la etapa 1 de la Vuelta a Burgos

Isaac del Toro, el ciclista mexicano del equipo UAE Team Emirates, sufrió una caída significativa durante la etapa 1 de la Vuelta a Burgos 2025, a solo 300-400 metros de la meta en el Alto del Castillo de Burgos.

El incidente ocurrió en una curva durante el sprint final, cuando Del Toro perdió el control de su bicicleta, lo que también provocó la caída del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), otro de los favoritos.

NOOOOOOO, TORITO ¡ISAAC DEL TORO CAE CERCA DE LA META!💥🚴‍♂️🇲🇽



La Vuelta a Burgos nos regalo un cardiaco final con Roger Adria llevándose la etapa 1, pero con Isaac del Toro cayéndose y provocando también la caída de Giulio Ciccone

EN VIVO: https://t.co/4wlSR1jOqb pic.twitter.com/5tyWCVFFOz — Claro Sports (@ClaroSports) August 5, 2025

A pesar del percance, Del Toro logró reincorporarse rápidamente y cruzó la meta en el puesto 49, a 21 segundos del ganador, Roger Adrià (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien se llevó la etapa con un tiempo de 4:49:46.

Ciccone, por su parte, terminó con un retraso de 1:27 minutos, visiblemente afectado por molestias en la cadera.

A pesar de la caída, Del Toro salvó sus opciones en la clasificación general al minimizar la pérdida de tiempo.

La etapa, que cubrió 204.7 kilómetros desde Olmillos de Sasamón hasta Burgos, fue marcada por un final exigente con un ascenso de 900 metros al 4.9% de pendiente.

Este incidente reconfigura las expectativas para la general, pero Del Toro, considerado una de las promesas del ciclismo latinoamericano y subcampeón del Giro de Italia 2025, sigue siendo un contendiente fuerte para las próximas etapas.

Comentarios