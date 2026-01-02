‘Década de golpes’ ha fracturado la cúpula del Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa llegó a 2025 arrastrando el peso de una década de capturas que minaron su cúpula histórica.

Su fundador y líder máximo, Joaquín Guzmán Loera, permanecerá preso por el resto de su vida en Estados Unidos, una ausencia que nunca logró ser compensada por una sucesión estable.

Sin embargo, lo ocurrido a lo largo de este año marcó un punto de quiebre más profundo porque no solo cayó Ismael Zambada, quien nunca pudo unificar a la organización, sino que también detuvieron a operadores clave, lo que golpeó simultáneamente a los dos grandes polos internos del grupo criminal.

El golpe al liderazgo histórico

Durante 2025, medios nacionales documentaron un hecho que sacudió la estructura del cártel con la detención en la Unión Americana de Ismael “El Mayo” Zambada, el último gran jefe histórico en libertad y figura central de la facción conocida como La Mayiza. Junto con él, se reportó la detención de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, lo que significó un impacto directo y simbólico contra la línea de sucesión que durante años sostuvo el equilibrio interno del grupo.

La caída del Mayo no fue solo la captura de un capo veterano. Representó el colapso del eje que había garantizado cohesión, negociación interna y control territorial en amplias zonas del país. Con su detención, la estructura que durante décadas operó con discreción quedó expuesta y sin un mando indiscutible.

Los Chapitos, bajo asedio

El otro flanco del cártel, encabezado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, también fue golpeado de manera sistemática. En 2025, la presión judicial y operativa se concentró en el círculo más cercano de Los Chapitos.

El proceso penal y la situación jurídica de Ovidio Guzmán López avanzaron en medio de un fuerte escrutinio público, mientras que otros operadores de primer nivel fueron detenidos y posteriormente extraditados o entregados a autoridades de Estados Unidos.

Entre ellos, jefes de seguridad, responsables financieros y enlaces logísticos que integraban la primera línea de defensa y operación del grupo.

Estas acciones, documentadas por la prensa nacional y por reportes oficiales, vaciaron el segundo anillo de poder de Los Chapitos y dejaron a la facción sin varios de sus cuadros estratégicos más relevantes.

