Jaime Jáquez Jr. va por Sexto Hombre del Año en la NBA

Mientras arrancan los playoffs, la NBA comienza a definir a los mejores jugadores de la temporada regular, y entre ellos destaca Jaime Jáquez Jr., quien fue nominado al premio de Sexto Hombre del Año gracias a su impacto desde el banquillo.

El alero del Miami Heat se consolidó como una pieza clave en el esquema del entrenador Erik Spoelstra, aportando dinamismo, eficiencia y versatilidad en una de las ofensivas más rápidas de la liga.

Una temporada de impacto

Jáquez Jr. firmó su mejor campaña en la NBA, con promedios de 15.4 puntos, 5.0 rebotes y 4.7 asistencias por partido, además de una efectividad del 50.7% en tiros de campo.

Su influencia fue determinante en el estilo de juego del Heat, que lideró la liga en ritmo (pace) con 104.23 posesiones por encuentro. De hecho, el equipo registró marca de 13-5 cuando el mexicoamericano repartió siete o más asistencias.

La carrera por el galardón luce cerrada. Jáquez Jr. compite contra Keldon Johnson, de los San Antonio Spurs, y Tim Hardaway Jr., de los Denver Nuggets.

Johnson destacó como el suplente más productivo, con 1,081 puntos totales y participación en los 82 juegos sin ser titular, siendo clave en las 62 victorias de su equipo.

Por su parte, Hardaway Jr. brilló desde el perímetro con un 40.7% en triples, registrando un récord de 12-5 para Denver cuando anotó al menos 20 puntos.

En otras categorías, la NBA también reveló finalistas destacados. Para el premio al Jugador Clutch del Año figuran Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jamal Murray (Denver Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves).

En la lucha por el Defensivo del Año, el favorito es Victor Wembanyama (Spurs), acompañado por Ausar Thompson (Detroit Pistons) y Chet Holmgren (Thunder).

La nominación de Jáquez Jr. representa un paso importante para el talento de raíces mexicanas en la NBA, consolidándolo como uno de los jugadores emergentes más influyentes de la liga.

El ganador del Sexto Hombre del Año y el resto de los premios individuales serán anunciados durante el desarrollo de la postemporada.

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