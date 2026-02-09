Kenneth Walker III, MVP del Super Bowl LX tras victoria histórica

Kenneth Walker III escribió su nombre con letras doradas en la historia de la NFL al ser elegido Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LX, tras comandar la victoria de los Seattle Seahawks 29-13 sobre los New England Patriots.

El duelo, disputado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, tuvo como figura indiscutible al corredor de 25 años, quien impuso condiciones desde el inicio con una actuación dominante por tierra.

KENNETH WALKER III IS SUPER BOWL LX MVP. #SBLX pic.twitter.com/YJyekPJK5g — NFL (@NFL) February 9, 2026

Actuación decisiva en la gran final

Walker acarreó el balón 27 veces para 135 yardas, otras cifras lo colocan con 137, y sumó 26 yardas por recepción en dos atrapadas, para un total de 161 yardas desde la línea de scrimmage.

Su consistencia permitió a Seattle controlar el reloj y desgastar a la defensiva de Nueva Inglaterra.

El corredor “martilleó” durante toda la noche a los Patriots y fue pieza clave en una ofensiva equilibrada, respaldada por una defensa de los Seahawks que también brilló en los momentos cruciales.

Tras el partido, Walker describió el momento como “surrealista”, al coronar una postemporada en la que fue determinante para el esquema ofensivo del equipo.

El reconocimiento tiene un significado especial: Kenneth Walker III se convirtió en el primer running back en ganar el MVP del Super Bowl desde Terrell Davis, quien lo obtuvo en el Super Bowl XXXII con los Denver Broncos (temporada 1997-1998).

Con ello, rompió una sequía de 28 años para su posición.

De estrella colegial a campeón de la NFL

Nacido el 20 de octubre de 2000 en Arlington, Tennessee, Walker destacó desde el futbol americano colegial. Inició en Wake Forest (2019-2020), donde acumuló 1,158 yardas y 17 touchdowns.

En 2021 explotó con Michigan State al registrar 1,636 yardas y 18 anotaciones terrestres, campaña que le valió el Doak Walker Award y el Walter Camp Award, además de finalizar sexto en la votación del Heisman Trophy.

Fue seleccionado por los Seahawks en la segunda ronda del Draft 2022 (pick 41 global) y desde entonces ha desarrollado toda su carrera profesional en Seattle.

Los más recientes MVP del Super Bowl

Con su elección, Walker se suma a la lista reciente de ganadores del premio:

2026: Kenneth Walker III (Seahawks)

2025: Jalen Hurts (Eagles)

2024: Patrick Mahomes (Chiefs)

2023: Patrick Mahomes (Chiefs)

2022: Cooper Kupp (Rams)

2021: Tom Brady (Buccaneers)

2020: Patrick Mahomes (Chiefs)

2019: Julian Edelman (Patriots)

2018: Nick Foles (Eagles)

2017: Tom Brady (Patriots)

En la historia del Super Bowl, Tom Brady lidera con cinco premios MVP, seguido por Joe Montana y Patrick Mahomes con tres cada uno.

Con apenas 25 años, Kenneth Walker III ya aseguró un lugar privilegiado en la historia de la NFL y devolvió el protagonismo a los corredores en el escenario más grande del futbol americano profesional.

