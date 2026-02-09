Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
duolingo_alza_alumnos_espanol_bad_bunny_a46a319d03
Internacional

Duolingo aumenta 35% de alumnos en español por Bad Bunny

A través de redes sociales, la plataforma de idiomas dio a conocer esta alza en los suscriptores luego del espectáculo de Medio Tiempo en Super Bowl

  • 09
  • Febrero
    2026

Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas registró un incrementó del 35% del alumnado de español tras la actuación del cantante Bad Bunny en el Halftime del Super Bowl XL.

En sus redes sociales, la plataforma dio a conocer esta alza en los suscriptores en dicho idioma.

"Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche

¿Es esto lo que se siente un rollo de una noche?"

Esta plataforma añadió un gráfico que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales y que se produjo un pico masivo después del espectáculo de Bad Bunny.

Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general.

Así fue el baile inolvidable de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny apareció en el escenario del Super Bowl con una propuesta que desde el primer segundo dejó claro que llegó al Levi's Stadium para hacer historia. Con una puesta en escena enfocada en representar a su natal Puerto Rico, el artista abrió su presentación con 'Títi Me Preguntó', desatando la reacción inmediata del público.

bad-bunny-super-bowl.jpg

Ubicado sobre su icónica casita, el cantante interpretó 'Perreo Sola' y posteriormente 'Voy a Llevarte a PR', momento en el que lanzó un mensaje que marcó la narrativa del espectáculo:

“Y si estoy en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas”.

Aquí te presentamos la nota completa: Así fue el baile inolvidable de Bad Bunny en el Super Bowl


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_09_at_2_43_24_PM_1_5f9a2c147f
Capacitan Jaguares a 150 niños en primeros auxilios
EH_UNA_FOTO_5f4538d587
¿Se podría detectar la diabetes tipo 1 al nacer?
EH_UNA_FOTO_15_6384252df9
'Opalite' de Taylor Swift rompe récord histórico en plataformas
publicidad

Últimas Noticias

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
archivo_policia_tamaulipas_be771b4703
Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos
mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×