Duolingo aumenta 35% de alumnos en español por Bad Bunny

Duolingo, la plataforma de aprendizaje de idiomas registró un incrementó del 35% del alumnado de español tras la actuación del cantante Bad Bunny en el Halftime del Super Bowl XL.

En sus redes sociales, la plataforma dio a conocer esta alza en los suscriptores en dicho idioma.

"Duolingo registró un aumento del 35 % en el número de estudiantes de español anoche ¿Es esto lo que se siente un rollo de una noche?"

Esta plataforma añadió un gráfico que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales y que se produjo un pico masivo después del espectáculo de Bad Bunny.

Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general.

Así fue el baile inolvidable de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny apareció en el escenario del Super Bowl con una propuesta que desde el primer segundo dejó claro que llegó al Levi's Stadium para hacer historia. Con una puesta en escena enfocada en representar a su natal Puerto Rico, el artista abrió su presentación con 'Títi Me Preguntó', desatando la reacción inmediata del público.

Ubicado sobre su icónica casita, el cantante interpretó 'Perreo Sola' y posteriormente 'Voy a Llevarte a PR', momento en el que lanzó un mensaje que marcó la narrativa del espectáculo:

“Y si estoy en el Super Bowl LX es porque nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas”. Aquí te presentamos la nota completa: Así fue el baile inolvidable de Bad Bunny en el Super Bowl

