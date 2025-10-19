Kevin Durant renueva con Rockets y rompe récord de ingresos NBA

La superestrella de la NBA Kevin Durant renovó su contrato con los Houston Rockets por dos temporadas más, convirtiéndose en el jugador con mayores ingresos en la historia de la liga, según anunció ESPN este domingo.

El acuerdo, valorado en 90 millones de dólares e incluyendo una opción para la temporada 2027-2028, eleva las ganancias totales de Durant a 598,2 millones, superando los 583,9 millones acumulados por LeBron James.

Durant, de 37 años, llegó a Houston en junio procedente de los Suns de Phoenix y debutó en la NBA en 2007 con los SuperSonics de Seattle, equipo que luego se convirtió en los Thunder de Oklahoma City. A lo largo de su carrera, pasó por Golden State Warriors, Brooklyn Nets y Phoenix Suns, ganando dos títulos de NBA (2017 y 2018) y cuatro medallas de oro olímpicas con Estados Unidos.

MVP de la temporada 2014 con OKC, Durant comenzará su etapa en los Rockets este miércoles contra los actuales campeones, Oklahoma City Thunder. La temporada pasada, Houston fue eliminado en la primera ronda de los playoffs por los Warriors y ahora espera dar un salto de calidad con la incorporación del veterano.

