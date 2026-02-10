Podcast
Deportes

Clubes extranjeros se asustan en el Estadio Universitario

Tigres nunca ha perdido un juego oficial ante un equipo foráneo en 'El Volcán', donde este martes recibe al Forge FC, en la vuelta de primera ronda de la Conca

  • 10
  • Febrero
    2026

Tal parece que el Estadio Universitario les pesa a los equipos extranjeros de futbol… y es que Tigres jamás ha perdido en “El Volcán” un duelo oficial ante un club foráneo.

Y este martes, con este antecedente histórico positivo, los de la UANL reciben al Forge FC de Hamilton, Canadá, en la vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

La ida quedó 0-0 el martes pasado en la cancha del Hamilton Stadium, en territorio canadiense.

El duelo de esta noche iniciará a las 21:00 horas en el coloso de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Los felinos registran 44 cotejos oficiales en el “Uni” ante conjuntos que militan fuera de nuestro país, con saldo de 31 victorias y 13 empates, sin derrota, con 102 goles a favor y 35 en contra, para una diferencia de goles positiva de +67.

Con el duelo de este martes, los auriazules buscan el pase a la ronda de octavos de final del certamen alterno de la zona.

Escenarios

Tigres avanza si…

  • Gana

Forge avanza, sí…

  • Gana
  • El empate de 1-1 o más, porque le favorecería el primer criterio de desempate, que es la mayor cantidad de goles como visitante.

De quedar este martes 0-0…

  • Habrá dos tiempos extras de 15 minutos cada uno; de permanecer la igualada en el alargue (donde ya no aplica el criterio del gol como visitante), habrá serie de penaltis.

Ficha

Fútbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Primera ronda
Juego de vuelta
Tigres vs. Forge FC
Estadio Universitario
21:00 horas - Hoy
Fox One

Entérate

Estos son los datos estadísticos que arrojan los duelos oficiales de Tigres ante clubes internacionales en el Estadio Universitario:

Partidos disputados: 44
Triunfos de Tigres: 31
Empates: 13
Derrotas: 0
Goles a favor: 102
Dianas en contra: 35
Diferencia de goles: +67


Comentarios

