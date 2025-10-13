Cerrar X
Deportes

La NFL celebra en México la segunda edición de ‘Hasta la Muerte’

La NFL llevó a cabo este domingo la segunda edición de “Hasta la Muerte”, un evento cultural y deportivo en el que la liga y 10 equipos con presencia en México honraron la tradición del Día de Muertos con ofrendas y actividades especiales, además de exhibir el trofeo Vince Lombardi, símbolo del campeonato del Super Bowl.

“Este es un punto de conexión importante. La liga nos ha pedido buscar temas culturales y qué mejor que en medio de la temporada podamos conectar con nuestros aficionados alrededor de un evento tan especial como es el Día de Muertos”, destacó Arturo Olivé, director general de la NFL en México.

La celebración, que se realizó por primera vez en 2024, contó con la participación de los Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Denver Broncos, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Los Angeles Rams, Miami Dolphins y Arizona Cardinals, equipos con derechos de comercialización en el país.

Cada franquicia montó una ofrenda adornada con calaveras de azúcar, velas, cempasúchil, fotografías de leyendas, cascos y balones.

El trofeo Vince Lombardi ocupó el lugar de honor entre las ofrendas, atrayendo a decenas de aficionados que aprovecharon para tomarse fotografías. Además, los asistentes pudieron adquirir productos de edición especial, como gorras, jerseys y balones con diseños alusivos a la festividad mexicana.

México es el país con el mayor número de seguidores de la NFL fuera de Estados Unidos, con cerca de 40 millones de aficionados, lo que convierte al mercado mexicano en clave para la expansión de la liga.

Durante el evento, Olivé también confirmó lo dicho por el comisionado Roger Goodell el pasado 2 de octubre: la NFL planea regresar al Estadio Azteca en 2026 para un partido de temporada regular, una vez concluidas las remodelaciones del inmueble de cara a la Copa del Mundo.

“Llevamos muchos meses trabajando en esto y estamos muy al pendiente de los procesos de remodelación del estadio. Vamos a seguir atentos a lo que diga el comisionado”, añadió Olivé.

La celebración de “Hasta la Muerte” coincidió con la cercanía de las fechas tradicionales en México: el 1 de noviembre (Día de Todos los Santos) y el 2 de noviembre (Día de los Fieles Difuntos), reforzando el lazo entre el futbol americano y una de las festividades más emblemáticas del país.

