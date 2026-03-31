LABNL está de fiesta: celebra su quinto aniversario

Bajo la premisa de que “lo colectivo no debilita las ideas, sino que las expande”, LABNL Lab Cultural Ciudadano celebró su quinto aniversario con el FestiLAB 2026.

La jornada, que reunió a cientos de ciudadanos, mediadores y creativos, sirvió como plataforma para que la Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, presentara un “corte de caja” sobre el impacto social de este modelo único en el estado.

En su mensaje, Segura Guerrero recordó que hace cinco años el reto era mayúsculo, pues demandaba insertar una lógica de trabajo colaborativo en un estado cuya identidad está profundamente ligada a la competitividad.

"Pasar de la competitividad a la colaboración implicaba cuestionar conceptos como la autoría. Hoy confirmamos que esta lógica es viable y se traduce en resultados concretos que validan nuevas formas de hacer sociedad”, señaló la funcionaria cultural.

Y para muestra de ello, Segura Guerrero presentó una numeralia con la que se puede ver el impacto de estos primeros cinco años de trabajo, entre 2021 y 2026, desde su apertura el 9 de marzo de 2021.

Señaló que en este periodo se tiene un alcance de 98,300 visitantes que han hecho suyo el espacio cultural.

Se han recibido 325 propuestas de proyectos, de las cuales 64 se han desarrollado plenamente (10 de ellas actualmente en proceso).

Se han conformado 46 comunidades de aprendizaje, de las cuales 22 permanecen activas y han trascendido el espacio físico para incidir en agendas de urbanismo, medio ambiente y derechos sociales.

LABNL tiene hoy una proyección internacional con 14 colaboraciones de otras latitudes con organismos como el ACNUR y el British Council.

LABNL fue reconocido por la Secretaría de Cultura federal a través del programa “Cultiva México”, como una buena práctica nacional en procesos culturales.

Sobre FestiLAB 2026 cabe mencionar que se trató de ofrecer una celebración viva, pues el aniversario se transformó en una fiesta de experimentación en la Explanada Cultural y el edificio del Antiguo Palacio Federal.

Los anfitriones hicieron que los asistentes participaran en actividades lideradas por las comunidades del laboratorio, tales como el Acuario Virtual del Río Santa Catarina, que resultó en una instalación inmersiva de la comunidad Viaje al Microcosmos.

Se llevaron a cabo recorridos fotográficos y experiencias de realidad virtual sobre edificios históricos; se abrieron exploraciones táctiles e interpretación en Lengua de Señas Mexicana con el proyecto Historias que se sienten.

La música no podía faltar a la celebración con Gallo Armado, un proyecto emergente que aborda la vida urbana de Nuevo León, y el tradicional corte de pastel compartido con la comunidad que, en palabras de la secretaria, es la que realmente sostiene y da vida a la plataforma.

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