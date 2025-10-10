Cerrar X
Lamar Jackson queda fuera nuevamente de los Ravens por lesión

Jackson se lesionó en una derrota en Kansas City hace dos fines de semana y se unió a la extensa lista de lesionados en Baltimore

  • 10
  • Octubre
    2025

Lamar Jackson se perderá un segundo partido consecutivo con los Ravens de Baltimore debido a su lesión en el tendón de la corva.

Los Ravens descartaron oficialmente a Jackson el viernes, lo cual no fue una sorpresa después de que no practicara esta semana. Jackson se lesionó en una derrota en Kansas City hace dos fines de semana. Cooper Rush comenzó en lugar de Jackson la semana pasada en el partido que perdieron ante Houston.

Lamar Jackson

Baltimore recibió algunas buenas noticias en su extenso reporte de lesiones. El safety Kyle Hamilton (ingle), el esquinero Marlon Humphrey (pantorrilla) y el tackle Ronnie Stanley (tobillo) participaron completamente en la práctica del viernes y se espera que jueguen el domingo contra los Rams de Los Ángeles.

El fullback Patrick Ricard (pantorrilla) se perderá otro partido, al igual que el linebacker Roquan Smith (tendón de la corva). El receptor Tez Walker (oblicuo) también está fuera.


