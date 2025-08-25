Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole

Se terminaron las especulaciones: el futbolista español Lamine Yamal, de 18 años, confirmó este lunes su romance con la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, a través de sus historias en Instagram.

La confirmación llegó después de semanas de rumores y apariciones públicas en conjunto. Nicki Nicole asistió recientemente a la fiesta de cumpleaños del jugador del FC Barcelona, lo que desató comentarios sobre una posible relación, aunque ninguno de los dos lo había hecho oficial hasta ahora.

La publicación de Yamal incluyó una imagen de una cena organizada por él para celebrar el cumpleaños de la cantante, decorada con globos, flores y velas, lo que dejó en claro el vínculo sentimental entre ambos.

El anuncio llega luego de que el padre del futbolista declarara en días recientes no conocer a la artista sudamericana, lo que generó aún más atención mediática en torno a la joven pareja.





Comentarios