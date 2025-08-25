Cerrar X
Lamine_Yamal_hace_oficial_su_relacion_con_Nicki_Nicole_61dd1e59fe
Deportes

Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole

El futbolista español Lamine Yamal, de 18 años, confirmó su romance con la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, a través de sus historias en Instagram

  • 25
  • Agosto
    2025

Se terminaron las especulaciones: el futbolista español Lamine Yamal, de 18 años, confirmó este lunes su romance con la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, a través de sus historias en Instagram.

La confirmación llegó después de semanas de rumores y apariciones públicas en conjunto. Nicki Nicole asistió recientemente a la fiesta de cumpleaños del jugador del FC Barcelona, lo que desató comentarios sobre una posible relación, aunque ninguno de los dos lo había hecho oficial hasta ahora.

La publicación de Yamal incluyó una imagen de una cena organizada por él para celebrar el cumpleaños de la cantante, decorada con globos, flores y velas, lo que dejó en claro el vínculo sentimental entre ambos.

El anuncio llega luego de que el padre del futbolista declarara en días recientes no conocer a la artista sudamericana, lo que generó aún más atención mediática en torno a la joven pareja.

Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_14_at_4_05_28_PM_224f5ebedb
¿Sin plan para este finde? Cultura, cine y diversión para todos
Y_daonde_estaa_el_policaia_940164143_large_445ee128ee
Liam Neeson sorprende con su lado cómico en su nueva película
EH_DOS_FOTOS_2025_07_29_T170315_495_31ae45d198
¿Pamela Anderson y Liam Neeson confirman relación?
publicidad

Últimas Noticias

16ed7a2e_a560_4d50_bff2_3e5ad61583e7_5ef3f8268f
Hallan restos humanos en bolsa de plástico en Apodaca
AP_25235628943514_4eb8b28f99
EUA amenaza con cortar fondos por normas de inglés a camioneros
EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T093744_048_f6eb6c6e82
DEA compara a García Luna con 'El Chapo' y 'El Mayo': Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×