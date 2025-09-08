Cerrar X
Lamine Yamal pierde su pasaporte y queda atrapado en Turquía

Lamine Yamal vivió momentos de tensión tras percatarse de que había extraviado su pasaporte justo después del partido en Konya

Lamine Yamal, joven promesa de La Roja y del Barcelona, vivió momentos de tensión tras percatarse de que había extraviado su pasaporte justo después del partido en Konya.

El incidente ocurrió cuando la selección española se disponía a abandonar el estadio Konya Buyuksehir en autobús.

Yamal interrumpió el proceso al levantarse de manera repentina y buscar con desesperación entre sus pertenencias.

Imágenes difundidas por medios turcos muestran al futbolista revisando su maleta y regresando al vestidor, sin lograr localizar el documento, lo que provocó un retraso en la salida del equipo.

El contratiempo obligó al personal de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a actuar de inmediato, ya que el pasaporte es indispensable para que Yamal pueda salir de Turquía y regresar a España. Por ello, se iniciaron trámites de emergencia con la embajada española en Ankara para gestionar un duplicado provisional.

Según reportes de la prensa turca y española, este procedimiento podría tardar entre 24 y 48 horas, manteniendo al jugador a la espera de una solución que le permita reunirse nuevamente con la selección.

Tanto la RFEF como el FC Barcelona confían en que la situación se resolverá pronto y sin mayores complicaciones, y se espera que Yamal pueda viajar a España en los próximos días para estar disponible en el compromiso liguero frente al Valencia este fin de semana.

Aunque el incidente fue anecdótico, generó gran revuelo en redes sociales, donde circulan videos del jugador buscando con nerviosismo su pasaporte. Por el momento, el entorno de Yamal mantiene la calma, confiando en que la embajada resolverá el problema a la brevedad.


