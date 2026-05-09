México cierra con 5 preseas Campeonato Panamericano de taekwondo

La selección mexicana de taekwondo concluyó su participación en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2026 con un total de cinco medallas: una de oro, dos de plata y dos de bronce, resultado que también aseguró plazas rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La delegación nacional consiguió subir al podio en distintas categorías durante la jornada celebrada en Brasil, donde México terminó en la cuarta posición del medallero general detrás de Brasil, Estados Unidos y Canadá.

El resultado más destacado llegó gracias a Nadia Ferreira, quien se proclamó campeona panamericana tras imponerse en una cerrada final dentro de la categoría de los -53 kilogramos femeniles.

Nadia Ferreira conquista el oro para México

La mexiquense Nadia Ferreira derrotó por marcador de 2-1 a la canadiense Laila Khan para quedarse con la medalla de oro y darle a México el único campeonato del certamen.

Con una estrategia ofensiva y mejores cierres en los rounds definitivos, la taekwondoín mexicana logró imponerse en uno de los combates más parejos de la competencia femenil.

México suma dos platas en Río de Janeiro

La tapatía Mariana Zambrano consiguió la medalla de plata en la categoría de los -49 kilogramos femeniles luego de caer en la final ante la brasileña Camilly Gosch.

Horas más tarde, el quintanarroense Carlos Sansores también subió al segundo lugar del podio tras perder una disputada final de la división +87 kilogramos ante el estadounidense Jonathan Heal.

Sansores volvió a colocarse entre los mejores exponentes del continente en la categoría de peso completo, consolidando su experiencia internacional dentro del ciclo rumbo a Lima 2027.

David Millán y Paloma García obtienen bronce

El capitalino David Millán aportó otra medalla para México después de avanzar hasta semifinales en la categoría de -63 kilogramos varoniles.

Millán cayó frente al brasileño Gabriel Ramos, resultado que le permitió quedarse con la presea de bronce dentro del torneo continental.

Por su parte, la queretana Paloma García también terminó en el podio luego de retirarse por lesión durante las semifinales ante la colombiana Gloria Mosquera.

La mexicana abandonó el combate en el segundo round, aunque aseguró la medalla de bronce tras alcanzar la ronda semifinal.

México asegura plazas para Lima 2027

Además de las cinco preseas, la delegación mexicana logró asegurar dos plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia que formará parte del siguiente ciclo internacional.

En el medallero final, Brasil terminó como líder del Campeonato Panamericano con ocho oros, cinco platas y cinco bronces, seguido por Estados Unidos y Canadá.

México cerró el evento con una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce, reafirmando su presencia entre las principales potencias continentales del taekwondo.

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