Deportes

Liga MX analiza aumentar a 20 equipos por presión del TAS

Las quejas de clubes de Expansión MX ante el TAS reactivan debate sobre ascenso, descenso y expansión del máximo circuito mexicano

  • 06
  • Agosto
    2025

La Liga MX estaría considerando una expansión a 20 equipos para próximas temporadas, en respuesta a las demandas interpuestas por clubes de la Liga de Expansión MX ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), relacionadas con la suspensión del ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

La información fue revelada por el periodista David Medrano, quien aseguró que la propuesta ha vuelto a ser discutida dentro del seno de la liga, ahora como una posible solución ante el inminente fallo del TAS y la creciente presión por restablecer la movilidad entre divisiones.

“Hoy, de cara al fallo del TAS con el tema de la Liga de Expansión y la posibilidad de que regrese el ascenso y el descenso, este proyecto (aumentar a 20 clubes en la Primera División) se podría reactivar”, explicó Medrano.

La historia se repite: Liga MX ya tuvo 20 equipos

Aunque la Primera División mexicana ha contado con 18 equipos en 21 de los últimos 22 torneos, en el Clausura 2004 llegó a tener 20 franquicias en competencia, sin embargo para el Apertura 2004, se decidió reducir el número a 18 clubes, formato que ha permanecido vigente desde entonces con pocas excepciones.

En 2019, durante el Apertura, hubo un breve paso con 19 clubes, pero el proyecto de crecer nuevamente se pausó tras la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz y el impacto de la pandemia de COVID-19, que alteró los planes estructurales del fútbol nacional.

La presión del TAS revive el debate del ascenso

Desde la suspensión del ascenso y descenso en 2020, varios equipos de la Liga de Expansión MX han manifestado inconformidad, argumentando afectaciones a sus proyectos deportivos y económicos.

Esto motivó que al menos tres clubes recurrieran al TAS, que actualmente analiza el caso.

El eventual regreso del ascenso sería una condición necesaria para que la expansión a 20 equipos sea legítima, lo que podría reconfigurar el sistema de competencia de la Liga MX y obligar a revisar la situación financiera y administrativa de los posibles clubes ascendentes.


Comentarios

Etiquetas:
