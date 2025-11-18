Nadador de Nuevo Laredo va al Mundial tras ganar en Cuba

Pese a que en Nuevo Laredo no hay mar para entrenar, Ghaffar Yasid García Rubio ganó el primer lugar en una competencia internacional de natación en aguas abiertas.

Con este triunfo en Cuba, ganó su pase a un torneo en Dubai, y ahora, además de entrenar, ocupa su tiempo en vender miel de abeja y hacer rifas para obtener recursos y costear su estancia en ese país.

El joven de 21 años de edad, es entrenado por su mamá en una alberca, que no es siquiera semiolímpica, para un evento de 2 y 10 kilómetros en el mar; así ha logrado competir y ganar primeros lugares a nivel internacional.

“Tengo ya unos nueve años practicando natación, empecé desde los 12, 11 más o menos, y hasta ahorita he seguido entrenando. Yo creo que fácil más de 50 competencias llevo. Justamente en Cuba me gané el pase al Mundial de Dubai en dos kilómetros y en 10 kilómetros”, precisó el atleta.

Sobre la dificultad de entrenar en alberca para concursar en mar, dijo que es difícil, pero está dispuesto a realizar el esfuerzo que sea necesario ya que nació para competir en mar, en una ciudad en la que no hay mar. Lo más cerca es la Isla del Padre, en Texas, pero es muy costoso acudir.

“Yo entreno en una alberca de 17 metros y, como no hay mar, pues no tengo esa opción de entrenar en mar, pero siempre tratamos de adaptar las cosas del mar a la alberca para poder dar buenos resultados.

“Es mi esfuerzo, pero también gracias al esfuerzo de mi entrenadora que ha sabido llevar los entrenamientos para poder darme la fuerza y la resistencia y poder llevarme de la alberca al mar”.

Este 29 de noviembre debe viajar a Dubai, el gobierno municipal le facilitó el boleto de avión, pero el hotel y alimentos no estuvieron incluidos, y es lo más costoso, por lo que debe realizar actividades para reunir fondos.

Dijo que serán 10 días de estancia, pues al llegar debe acondicionarse al clima y la altura, así como practicar en el mar donde se enfrentará a competidores de todo el mundo.

Agradeció a las personas que lo han apoyado con donativos y compra de los productos que maneja.

“Estamos haciendo una colecta de Go Fund Me para poder juntar dinero, estamos vendiendo las mieles, sahumos, hay dos rifas exprés que vamos a hacer, una de un airfryer y la otra de una licuadora.A mí me consiguieron el vuelo, pero lo más caro es el hotel, las comidas”, detalló.

Para apoyarlo, pueden ingresar a su cuenta de Facebook, en la que aparece como Ghaffar Rubio.

“Yo espero ganar el primer lugar. Espero contar con su apoyo, y a todos los que me apoyan, muchas gracias”.

