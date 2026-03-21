Liverpool cae 2-1 ante Brighton y agrava su crisis

El Liverpool FC sufrió una nueva derrota en la Premier League al caer 2-1 ante el Brighton & Hove Albion, resultado que profundiza su mala racha y enciende las alarmas en la recta final de la temporada.

El delantero Danny Welbeck fue la figura del encuentro disputado en el Amex Stadium al marcar un doblete que sentenció el triunfo del Brighton.

El primer gol llegó al minuto 14, cuando el atacante se impuso por aire a la defensa rival. Liverpool reaccionó al 30’, gracias a Milos Kerkez, quien aprovechó un error defensivo para empatar momentáneamente.

Sin embargo, Welbeck apareció nuevamente al 56 para empujar el tanto definitivo, validado tras revisión del VAR.

El equipo dirigido por Arne Slot apenas ha sumado un punto en sus últimos tres partidos de liga, lo que lo mantiene en la quinta posición, con mínima ventaja sobre sus perseguidores.

Con este panorama, el vigente campeón corre el riesgo de salir de los puestos que otorgan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones.

El partido también dejó malas noticias en el aspecto físico. El delantero Hugo Ekitike salió lesionado apenas a los ocho minutos, sumándose a una lista que incluye a figuras como Mohamed Salah y Alisson Becker.

La derrota resulta especialmente preocupante considerando la fuerte inversión del club, que superó los 570 millones de dólares en fichajes el verano pasado para reforzar una plantilla que venía de conquistar el título.

Pese a ello, el rendimiento del equipo ha sido irregular y distante del nivel esperado, generando dudas sobre su capacidad para defender la corona.

Liverpool enfrentará en su próximo compromiso al Everton, en un duelo clave para intentar frenar la caída y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

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