Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
AP_26080539954068_f9d3a070a7
Deportes

Liverpool cae 2-1 ante Brighton y agrava su crisis

El campeón Liverpool FC, vigente sumó su tercer partido sin ganar tras perder 2-1, poniendo en riesgo su lugar en la Champions League

  • 21
  • Marzo
    2026

El Liverpool FC sufrió una nueva derrota en la Premier League al caer 2-1 ante el Brighton & Hove Albion, resultado que profundiza su mala racha y enciende las alarmas en la recta final de la temporada.

El delantero Danny Welbeck fue la figura del encuentro disputado en el Amex Stadium al marcar un doblete que sentenció el triunfo del Brighton.

El primer gol llegó al minuto 14, cuando el atacante se impuso por aire a la defensa rival. Liverpool reaccionó al 30’, gracias a Milos Kerkez, quien aprovechó un error defensivo para empatar momentáneamente.

Sin embargo, Welbeck apareció nuevamente al 56 para empujar el tanto definitivo, validado tras revisión del VAR.

El equipo dirigido por Arne Slot apenas ha sumado un punto en sus últimos tres partidos de liga, lo que lo mantiene en la quinta posición, con mínima ventaja sobre sus perseguidores.

Con este panorama, el vigente campeón corre el riesgo de salir de los puestos que otorgan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones.

El partido también dejó malas noticias en el aspecto físico. El delantero Hugo Ekitike salió lesionado apenas a los ocho minutos, sumándose a una lista que incluye a figuras como Mohamed Salah y Alisson Becker.

La derrota resulta especialmente preocupante considerando la fuerte inversión del club, que superó los 570 millones de dólares en fichajes el verano pasado para reforzar una plantilla que venía de conquistar el título.

Pese a ello, el rendimiento del equipo ha sido irregular y distante del nivel esperado, generando dudas sobre su capacidad para defender la corona.

Liverpool enfrentará en su próximo compromiso al Everton, en un duelo clave para intentar frenar la caída y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

veds_4fb5a9e806
Derbi Newcastle-Sunderland se detiene por insultos racistas
AP_26080635245992_ee1475c869
Raúl Jiménez llora tras su primer gol desde la muerte de su padre
chelsea_multa_6021c4e109
Chelsea recibe multa de US$14.3 millones por pagos irregulares
publicidad

Últimas Noticias

tgfeb_b3b49d76f8
Marina asegura químico en Sinaloa rumbo a Baja California Sur
AP_26081691581002_40f7ed8592
Colonos israelíes desatan violencia en Cisjordania
AP_26080427912177_fde7860999
BTS arrasa en Spotify con 'ARIRANG' y rompe récords
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_l4y6_2cc38fd2ca
Llevan Líneas 4 y 6 avance de 71%; abrirán 11 kms para el Mundial
publicidad
×