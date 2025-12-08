Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
deportes_luis_fernando_tena_796568e3a2
Deportes

Luis Fernando Tena seguirá entrenando a Guatemala hasta 2030

La Federación de Fútbol de Guatemala anunció su ratificación para el proceso 2026-2030 pese a su fracaso en las recientes eliminatorias

  • 08
  • Diciembre
    2025

Luis Fernando Tena continuará como entrenador de Guatemala hasta 2030.

Este lunes, la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunció la ratificación del timonel mexicano para el proceso que abarcará el periodo 2026-2030.

Esta decisión se produce a menos de un mes de que el conjunto guatemalteco se quedara fuera del Mundial 2026.

Fue a través de un comunicado que la Fedefut confirmó que "El profe Tena" seguirá con la conducción, el manejo y la preparación de la selección de Guatemala, extendiendo de este modo su proyecto pese al fracaso en las eliminatorias.

La continuidad del mexicano se da en un contexto de frustración tras el desempeño en la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf, cuando el pasado 13 de noviembre, Guatemala cayó 2-3 ante Panamá en un dramático partido que selló su destino.

Con esta decisión, la Fedefut opta por la estabilidad y así ratifica su confianza en Luis Fernando Tena para iniciar el ciclo rumbo al Mundial de 2030.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_piojo_y_tena_eb8469b7eb
Guatemala se queda sin Mundial y Costa Rica roza la eliminación
metropolitano_uefa_champions_54d9dde78d
Acogerá el Metropolitano la final de la Champions League 2027
EH_UNA_FOTO_462601eebb
FIFA evalúa propuesta para Mundial 2030 con 64 equipos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_09_at_1_18_48_AM_77831a8867
Presentan nueva denuncia contra Cabeza de Vaca por huachicoleo
warner_1db97deef1
Venta de Warner: Paramount y Netflix se enfrentan por su dominio
Whats_App_Image_2025_12_09_at_1_00_07_AM_25468d7931
Empleo en México bate récord con 22.8 millones afiliados al IMSS
publicidad

Más Vistas

escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
publicidad
×