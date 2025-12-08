Luis Fernando Tena seguirá entrenando a Guatemala hasta 2030

Luis Fernando Tena continuará como entrenador de Guatemala hasta 2030.

Este lunes, la Federación de Fútbol de Guatemala (Fedefut) anunció la ratificación del timonel mexicano para el proceso que abarcará el periodo 2026-2030.

Esta decisión se produce a menos de un mes de que el conjunto guatemalteco se quedara fuera del Mundial 2026.

Fue a través de un comunicado que la Fedefut confirmó que "El profe Tena" seguirá con la conducción, el manejo y la preparación de la selección de Guatemala, extendiendo de este modo su proyecto pese al fracaso en las eliminatorias.

La continuidad del mexicano se da en un contexto de frustración tras el desempeño en la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf, cuando el pasado 13 de noviembre, Guatemala cayó 2-3 ante Panamá en un dramático partido que selló su destino.

Con esta decisión, la Fedefut opta por la estabilidad y así ratifica su confianza en Luis Fernando Tena para iniciar el ciclo rumbo al Mundial de 2030.

