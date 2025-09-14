Manifestantes pro-Palestina interrumpen la Vuelta a España

Protestas pro palestinas interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España el domingo.

Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Algunos manifestantes que portaban pancartas antiisraelíes bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

Los ciclistas se bajaron de sus bicicletas, pero los oficiales de la carrera aún no han declarado oficialmente el final de la etapa y de la carrera en general. Quedaban unos 50 kilómetros en la etapa final, que parece poco probable que se reanude.

Jonas Vingegaard de Visma-Lease a Bike estaba listo para ganar la carrera después de ampliar su ventaja sobre João Almeida el sábado. El danés tiene una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre Almeida antes del recorrido mayormente ceremonial hacia Madrid.

Los manifestantes arrojaron barreras a la carretera en un circuito de llegada a la capital española. Se esperaba que los ciclistas dieran nueve vueltas en el circuito.

Varios cientos de manifestantes permanecieron en la carretera donde se suponía que pasaría la carrera. También se colgaron pancartas anti-Israel de edificios cercanos.

Los manifestantes estaban cerca del podio de premios, pero tampoco estaba claro de inmediato si las presentaciones se llevarían a cabo.

La carrera se reanudó brevemente el domingo después de que los organizadores les dijeron originalmente a los ciclistas que se detuvieron debido a las protestas, pero finalmente tuvieron que parar mientras las autoridades y los organizadores discutían la situación.

Manifestantes que portaban banderas de Palestina abuchearon cuando los coches de apoyo de los equipos pasaron por la ruta.

Más de 1,500 agentes de policía han sido desplegados antes de la etapa final de la carrera de tres semanas.

No hubo incidentes importantes cuando los ciclistas partieron en la etapa final de 103,6 kilómetros que comenzó en el cercano Alalpardo.

Campo de batalla diplomático

El evento del Grand Tour se convirtió en un campo de batalla diplomática y fue en gran medida interrumpido por manifestantes en contra de la presencia del equipo Premier Tech, de propiedad israelí, que anteriormente en la carrera abandonó su nombre de sus uniformes.

Siete de los últimos 11 días de carrera fueron acortados o interrumpidos, con más de 20 personas detenidas por la policía. Durante una etapa, un manifestante que portaba una bandera de Palestina intentó correr hacia la carretera delante de los ciclistas, provocando que dos de ellos chocaran. Continuaron, pero uno de ellos tuvo que retirarse finalmente de la carrera.

La ruta de la etapa final se acortó en 5 kilómetros por preocupaciones de tráfico.

Las etapas anteriores fueron alteradas debido a preocupaciones de seguridad por las protestas.

Las autoridades dijeron que la fuerte presencia policial se desplegaría para la final en Madrid para sumar a los 130 oficiales que ya viajaban con la carrera. Se vieron camiones de tipo militar, agentes con equipo antidisturbios y policías a caballo cerca de la ruta en Madrid.

Se esperaban unos 6,000 manifestantes en la capital española el domingo, junto con unos 50,000 aficionados.

Sería el tercer título de Grand Tour de Vingegaard, sumándose a sus dos títulos del Tour de Francia ganados en 2022 y 2023.

Comentarios