Altamira retira tractocamiones y autos abandonados en colonias

LaDirección de Tránsito de Altamira intensificó los operativos para retirar tractocamiones, plataformas y vehículos viejos abandonados que permanecen estacionados en calles de colonias y fraccionamientos, una práctica que según la autoridad, representa un riesgo para peatones, motociclistas y automovilistas, además de obstruir la vialidad.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito, informó que estas acciones buscan que los operadores retiren por cuenta propia sus unidades, o de lo contrario se procederá al uso de grúa y la aplicación de sanciones correspondientes.

Señaló que los vehículos pesados no deben ingresar ni permanecer dentro de zonas habitacionales, incluidos los fraccionamientos del INFONAVIT, donde ya existen señalamientos prohibitivos en todos los accesos.

Explicó que primero se realiza una notificación formal por escrito, invitando al propietario a mover el vehículo dentro de un plazo de 5 a 7 días; en caso de estar descompuesto, pueden solicitar una prórroga: “No somos tan rígidos; si el propietario nos pide tiempo para repararlo, se le otorga, posteriormente verificamos que lo haya movido”, señaló.

De no haber cumplimiento, se procede al arrastre con grúa, cuyo costo depende del tipo de unidad y del artículo de infracción que aplique; en el caso de vehículos pesados, el monto es mayor debido a que las tarifas son determinadas por empresas privadas encargadas del servicio.

A la fecha, Tránsito de Altamira ha entregado más de 800 notificaciones en distintas colonias, corresponden a plataformas y vehículos menores detectados en la vía pública.

La mayoría de los propietarios ha atendido el llamado de manera voluntaria; sin embargo, en los casos restantes ha sido necesario utilizar la grúa, lo que obliga al propietario a pagar el arrastre y el resguardo en el mesón.

Cerecedo Maya destacó que un vehículo pesado mal estacionado o un automóvil abandonado representa un riesgo latente, especialmente por las noches: “Un vehículo sin señalamientos es peligroso para motociclistas o conductores con poca visibilidad; puede provocar accidentes”.

Hizo un llamado a los dueños de tractocamiones y plataformas para que eviten permitir que los operadores ingresen estas unidades a las colonias y, en el caso de vehículos inservibles, a retirarlos para no generar riesgos ni afectar la movilidad de los vecinos.

