Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
9a405ecd_96c4_4f35_8a4a_497af0e18336_c34e225e5c
Tamaulipas

Altamira retira tractocamiones y autos abandonados en colonias

Altamira intensifica retiro de tractocamiones y autos abandonados por riesgo y obstrucción; más de 800 notificaciones y sanciones con grúa

  • 10
  • Diciembre
    2025

LaDirección de Tránsito de Altamira intensificó los operativos para retirar tractocamiones, plataformas y vehículos viejos abandonados que permanecen estacionados en calles de colonias y fraccionamientos, una práctica que según la autoridad,  representa un riesgo para peatones, motociclistas y automovilistas, además de obstruir la vialidad.

Santiago Cerecedo Maya, director de Tránsito, informó que estas acciones buscan que los operadores retiren por cuenta propia sus unidades, o de lo contrario se procederá al uso de grúa y la aplicación de sanciones correspondientes.

 Señaló que los vehículos pesados no deben ingresar ni permanecer dentro de zonas habitacionales, incluidos los fraccionamientos del INFONAVIT, donde ya existen señalamientos prohibitivos en todos los accesos.

56e37b58-b486-444b-bb49-bf0b9fc06110.jpeg

Explicó que primero se realiza una notificación formal por escrito, invitando al propietario a mover el vehículo dentro de un plazo de 5 a 7 días; en caso de estar descompuesto, pueden solicitar una prórroga: “No somos tan rígidos; si el propietario nos pide tiempo para repararlo, se le otorga, posteriormente verificamos que lo haya movido”, señaló.

De no haber cumplimiento, se procede al arrastre con grúa, cuyo costo depende del tipo de unidad y del artículo de infracción que aplique; en el caso de vehículos pesados, el monto es mayor debido a que las tarifas son determinadas por empresas privadas encargadas del servicio.

A la fecha, Tránsito de Altamira ha entregado más de 800 notificaciones en distintas colonias, corresponden a plataformas y vehículos menores detectados en la vía pública.

La mayoría de los propietarios ha atendido el llamado de manera voluntaria; sin embargo, en los casos restantes ha sido necesario utilizar la grúa, lo que obliga al propietario a pagar el arrastre y el resguardo en el mesón.

43b4f975-8d1b-468c-a0c3-47936548172b.jpeg

Cerecedo Maya destacó que un vehículo pesado mal estacionado o un automóvil abandonado representa un riesgo latente, especialmente por las noches: “Un vehículo sin señalamientos es peligroso para motociclistas o conductores con poca visibilidad; puede provocar accidentes”.

Hizo un llamado a los dueños de tractocamiones y plataformas para que eviten permitir que los operadores ingresen estas unidades a las colonias y, en el caso de vehículos inservibles, a retirarlos para no generar riesgos ni afectar la movilidad de los vecinos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2640013a_4a38_4084_96a6_f84cad6b31bc_49503c4002
Entrega Guadalupe apoyo a carretoneros para sustituir caballos
f334c113_74d2_4188_a918_4cc0906879ae_6a3c42c5a2
Exhortan crear padrón de scooters y regular su uso
Foto_3_Inicia_Felix_Arratia_obra_de_rehabilitacion_pluvial_en_el_acceso_a_El_Sabinal_f3a55a5c06
Inician obras de rehabilitación pluvial en El Sabinal
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_59_943a80666b
Proponen regular cobros por 'maestros sombra' en colegios de NL
colectivo_amor_por_los_desaparecidos_anuncia_colaboracion_con_el_ayuntamiento_de_Reynosa_6edefa64e0
Colectivo anuncia colaboración con el ayuntamiento de Reynosa
Posada_Binacional_2025_fortalece_la_union_cultural_en_Texas_6efb688b2f
Posada Binacional 2025 fortalece la unión cultural en Texas
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×