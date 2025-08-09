Martín Anselmi rompe el silencio sobre su salida de Cruz Azul

Pese a que ya pasaron varios meses desde que se dio la novela entre el DT y el club, es hasta estos días que Martín Anselmi rompió el silencio sobre su polémica salida de Cruz Azul para irse al Porto, pese a que ya había comenzado el torneo con la "Máquina".

El entrenador argentino tuvo una entrevista con el periodista Pablo Varsky, donde este le preguntó directamente si "le fue infiel a Cruz Azul", pues miles de seguidores celestes sintieron así su salida.

En diez años pasó de dirigir las inferiores de Excursionistas, a la primera división del Porto. Es fanático de los datos, pero los datos en contexto y tiene muchas historias por contar. Este lunes a las 18.30 hs en Clank! Martín Anselmi. pic.twitter.com/gjfJY9yHe1 — Clank.media (@clank_media) August 9, 2025

“Yo creo que infiel no le fui. Sí, tendríamos que desarrollar qué es ser infiel, ¿no? No estábamos de la mejor manera en el club y que era un desafío al que teníamos que decirle que sí. ¿Puedo ser el villano por haberme ido a Porto? Sí, puedo ser, pero no por las formas", dijo.

Recordemos que Martín llegó a dirigir dos partidos del Clausura 2025, cuando súbitamente salió la noticia de que el Porto pagaría su cláusula de recesión de contrato para ficharlo, sin embargo, con el paso de los días surgió que el club europeo se le acercó semanas antes para llevárselo.

Tras una larga novela, los "Dragones" pagaron una cláusula menor meses después, pues se llegó a un acuerdo con Cruz Azul para no ir a juicio y extender el tema por años, donde de todas formas el club tenía las de perder.

La súbita salida del entrenador argentino dolió mucho en el pueblo cementero, pues durante sus dos torneos al frente del equipo logró una fuerte conexión entre jugadores y la afición, pues el estilo de juego maravilló a todos y logró que los celestes hicieran honor a su apodo de la "Máquina", pues arrollaron a casi todos los equipos.

Pese a su buen rendimiento, el argentino no logró alzar un título con Cruz Azul, sin embargo, sentó las bases para que un par de meses después, y gracias al boleto obtenido por Martín a la Concachampions, los celestes alzaran su séptimo título de confederación de la mano de Vicente Sánchez.

A Anselmi no le fue bien en Porto, quedó tercero en la Liga Portuguesa, no avanzó en la Europa League y fue eliminado en Fase de Grupos del Mundial de Clubes, por lo que fue destituido y se encuentra esperando una nueva oportunidad.

