Matthew Stafford supera las 60,00 yardas aéreas en NFL

Inglewood, California, Estados Unidos.- Matthew Stafford lanzó para 245 yardas y un touchdown mientras se convertía en el décimo quarterback en la historia de la NFL con 60.000 yardas aéreas, y Braden Fiske recuperó un balón suelto forzado por Nate Landman con un minuto y 43 segundos por jugarse en la victoria de Rams por 14-9 sobre Houston.

Stafford, de 37 años de edad, superó las 60,000 yardas en su carrera con un pase corto a Puka Nacua en el último cuarto. Empató con Matt Ryan como el segundo quarterback en alcanzar la marca más rápido, en 223 juegos. Sólo Drew Brees (con 215) fue más rápido.

“Es genial, es algo increíble, y estoy muy contento de que lo hayamos logrado con una victoria”, dijo Stafford.

Davante Adams recibió un fuerte golpe por parte del apoyador de Houston, Henry To’oTo’o, mientras hacía su primera recepción para los Rams de Los Ángeles. Más tarde, en el primer cuarto, To’oTo’o golpeó el casco de Puka Nacua lo que le causó un corte en la frente a Nacua y lo obligó a salir para una evaluación de conmoción cerebral, impacto que resulto penalizado.

Los Rams literalmente fueron recibidos a golpes por la dura defensa de los Texans el domingo y a pesar de esto consiguieron la victoria en el inicio de la temporada.

Nacua tuvo diez recepciones para 130 yardas para los Rams, quienes se adelantaron con la recepción de touchdown de Davis Allen en la primera serie ofensiva del tercer cuarto. Ninguno de los equipos volvió a anotar en un accidentado inicio de temporada.

C.J. Stroud pasó para 188 yardas con varios lanzamientos precisos en su primer juego profesional en su natal sur de California a pesar de jugar detrás de una línea ofensiva en apuros.

“Es una defensa realmente buena, un equipo realmente bueno, pero definitivamente creo que podríamos haber ganado”, dijo Stroud. “A pesar de eso no merecíamos ganar porque no hicimos las cosas correctas. Cuando sales en la NFL holgazaneando y haciendo las cosas por inercia, ese tipo de cosas suceden. Creo que estaremos bien, pero creo que es una buena llamada de atención para nosotros”.

“Estábamos progresando, estábamos haciendo jugadas, y la única cosa de la que hablamos... era proteger el balón”, dijo el entrenador de Houston, DeMeco Ryans. “Nos quitaron el balón dos veces, y lo hicieron en el momento más crítico mientras avanzábamos para anotar. Hay que darle crédito a los Rams. Ellos se lucieron”.

Adams tuvo cuatro recepciones para 51 yardas en el debut de la estrella receptora con los Rams, mientras que Kyren Williams corrió para 66 yardas y un touchdown.

