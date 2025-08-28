Max Verstappen habla del regreso de 'Checo' Pérez a la Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen aseguró este jueves que felicitó de inmediato a su excompañero en Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, luego de enterarse de que el mexicano regresará a la Fórmula Uno la próxima temporada con la escudería Cadillac, que debutará oficialmente en 2026.

“Rápidamente, cuando vi que salía la noticia, le envié un mensaje. Estoy muy contento por él de que haya conseguido un asiento. Es un gran tipo y siempre nos hemos llevado muy bien. Estoy contento de verle de nuevo en la parrilla”, declaró Verstappen ante la prensa en la previa del Gran Premio de Países Bajos.

Pérez, de 35 años, fue compañero del actual tetracampeón mundial entre 2021 y 2024 en Red Bull, hasta que una caída en su rendimiento precipitó su salida.

Ahora compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas en el nuevo proyecto de Cadillac.

El mexicano suma seis victorias en Fórmula 1 y fue subcampeón del mundo en 2023, por detrás de Verstappen, aunque en 2024 cayó al octavo lugar de la clasificación, año en el que su compañero logró su cuarto título consecutivo.

Tras su salida, Red Bull enfrentó dificultades con Liam Lawson y Yuki Tsunoda, quienes no lograron adaptarse al equipo en el que Verstappen es la clara figura.

Mientras el neerlandés ha acumulado 187 puntos y dos triunfos, sus compañeros solo sumaron siete, con discretos resultados como un sexto puesto en el sprint de Miami.

Sobre esta nueva etapa de “Checo”, Verstappen destacó que tendrá la oportunidad de comenzar de cero con el undécimo equipo de la parrilla.

“Creo que también por su parte, sólo una mitad de la temporada no define lo que puedes hacer. Ha demostrado muchas cosas grandes incluso antes de llegar a Red Bull. Solo tiene que volver a disfrutar y pasársela bien”, concluyó.

