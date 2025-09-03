Mercado de fichajes 2025 supera los US$9,760 millones: FIFA

El mercado internacional de fichajes alcanzó a mediados de 2025 un nuevo máximo histórico, con 12,000 transferencias en el fútbol masculino y un gasto total de $9,760 millones de dólares informó la FIFA.

La cifra representa un incremento de más del 50 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 10,874 traspasos.

Inglaterra, el gran inversor

Cabe destacar que Inglaterra se consolidó como la federación que más invierte, con $3,000 millones, el mayor gasto jamás realizado por un solo país.

En número de contrataciones, Inglaterra también encabeza la lista, seguida por Portugal y Brasil.

España aparece en cuarta posición global, con 372 fichajes ($666 millones de dólares, +3 %) y 571 salidas ($760 millones de dólares, +14.9 %).

En cuanto a gasto, es superada por Alemania ($980 millones de dólares), Italia ($950 millones de dólares) y Francia ($730 millones de dólares).

Global transfer market hits new all-time highs in 2025 mid-year window



Men’s football spending reaches USD 9.76 billion, a new all-time high (an increase of more than 50% v. mid-2024)



Women’s football transfer fees climb to USD 12.3 million, also the highest ever (an increase… pic.twitter.com/NdpC6hZNDO — FIFA Media (@fifamedia) September 3, 2025

El fútbol femenino también hace historia

El crecimiento no se limitó al ámbito masculino, por su parte el fútbol femenino registró más de 1,100 transferencias internacionales, con un gasto récord de $12.3 millones de dólares lo que significa un aumento superior al 80 % respecto a 2024.

Estados Unidos lideró la inversión con más de $4 millones de dólares, mientras que Alemania encabezó la lista en contrataciones, seguida de Inglaterra y Estados Unidos.

Por su parte, Emilio García Silvero, director de Servicios Jurídicos y Cumplimiento de la FIFA, aseguró que el mercado está “boyante” y subrayó que estos números reflejan la creciente movilidad de futbolistas y la profesionalización de ambos sectores.

“Es muy interesante ver este crecimiento en el masculino a un año de la Copa Mundial 2026, y en el femenino confirma el auge exponencial de la disciplina”, afirmó.

Comentarios